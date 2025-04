«El libro 'Mosquito Tango' es querer molestar, ir picando con mi cámara de fotos»

Un picotazo molesta e incluso puede ser mortal. Bajo esta premisa Paco Pimienta, Pakopí, saca su cámara y picotea con sus fotos. Muestra su visión ... del mundo que le rodea.

'Mosquito Tango' es el segundo libro de Paco Pimienta tras la publicación de 'Sizigia'. Antes y tuvo una pequeña publicación, 'Perromisino'. En este último trabajo ha estado implicado tres años y se presenta este jueves (solsticio de verano) «por supervivencia». «Quiero sacar un libro para que la foto habite en una casa, a otro ritmo, sin una pantalla», dice.

La presentación será a las 20.00 horas en la sede de la Fundación CB de la calle Montesinos. El vídeo de presentación cuenta con música de Oliver, su amigo que falleció recientemente. Estará arropado por familiares y amigos y contará con el apoyo del fotógrado Ricky Dávila.

–¿Qué necesidad le lanza a 'Mosquito Tango' después de 'Sizigia'?

–En 'Sizigia' digamos que me di cuenta de que una mirada, aunque la mirada era muy personal, sí que retrataba. Me di cuenta de que quería abordarlo desde un punto de vista mucho más narrativo y retratar un mundo que se acaba con los últimos fotoperiodistas que estamos ahora, o sea, esto se transformará en otra cosa, pero somos narradores. Los fotoperiodistas somos una especie en extinción y eso es lo que me mueve.

–Dice que 'Sizigia' fue un viaje interior y 'Mosquito Tango', interior.

–En 'Sizigia' estoy investigando sobre mí, sobre mis propias sensaciones, digamos que miro hacia adentro. Y en esto, como te cuento, es una mirada del mundo que me rodea, o sea, dejo de mirarme, dejo de ser el epicentro. Entonces me doy cuenta de que soy una pequeña pieza de un engranaje que es lo que me rodea, que es lo que trato de contar en 'Mosquito Tango'.

–¿De dónde viene la expresión 'Mosquito Tango'?

–Esa expresión viene por las ganas de querer molestar y entonces hago una asociación con el mosquito. El mosquito, aunque sea pequeñito, mata a más de 750.000 personas al año, o sea, es uno de los animales más fieros que hay. La fotografía actual está siendo sometida a demasiados niveles de reglamentación, o sea, hay demasiada gente preocupada de la fotografía. Decía Machado: «Dejad a la poesía en paz». Entre tantos proyectos y tantas fotos en Internet y tanto gurú de la fotografía nuevo, hay mogollón de gente. Todo el mundo tiene que tener un proyecto, todo el mundo... Se ha perdido un poco lo que realmente yo creo que es el origen, que es la fascinación del acto fotográfico. Hacer fotos por hacer el acto fotográfico. Entonces, esa era la historia, picar como un mosquito, sin ton ni son, disparar con mi cámara a ritmo de tango porque yo sigo estando influenciado por el flamenco, por la tierra donde he nacido. El tango es un palo del flamenco, ¿no? Y el mosquito que pica.

–La estética es del oeste. ¿A qué se debe?

–Lo llevo a la frontera, que es donde vivimos, y lo llevo a territorio 'western', esto es simplemente para divertirme. Por la necesidad de divertirme fotografiando, para que no se me acabe la pasión que siento por la fotografía. Porque en el fotoperiodismo cada vez me cuesta más motivarme. Y esta parte, digamos, es la que me mantiene unida al acto fotográfico en sí. Quiero recuperar el niño que juega, quiero recuperar el 'cowboy', quiero recuperar las siestas de verano en el doblado de mi abuela Aurora jugando a vaqueros y a indios y donde descubrí la fotografía. Es un juego.

–¿Fotografiar como juego?

–Es un juego y lo que pretendo es un duelo al sol en la sombra, con uno de los comisarios. Tratar de entender la fotografía tratar de encauzarla y de dirigirla, me parece lo peor, porque yo llevo casi 40 años haciendo fotografías y no entiendo nada. Solo sé que es un juego y que hay que entenderlo como tal.

–'Sizigia' logró que viajase a muchos sitios y aficionase a mucha gente. ¿Qué espera ahora?

–'Sizigia' fue la novedad y conocí gente que primero fueron conocidos y ahora amigos. Con 'Mosquito Tango' espero confirmar esas amistades. Pero la pretensión es la supervivencia ante un mundo loco, el mundo de los 'likes' en las redes sociales.