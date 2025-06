María Isabel Hidalgo BADAJOZ. Lunes, 23 de junio 2025, 07:27 Comenta Compartir

A los tres años de morir José Salazar Molina, conocido como Porrina (1977), nadie se acordaba de él en Badajoz. Por eso, Paco Zambrano (Fuente de Cantos, 1947), que en aquel momento dirigía la Federación de entidades flamencas de Extremadura, se planteó recuperar los cantes extremeños y la figuras que estaban olvidadas. 'Vida y obra de Porrina' es la tercera edición de un libro en el que Zambrano comenzó a trabajar en la década de los 80, y que no ha dejado de actualizarse.

El flamencólogo acaba de presentar la nueva actualización de este libro en el que no solo habla de la vida del cantaor pacense, también recoge toda su obra. En él aparecen referencias a 330 grabaciones originales, nueve de ellas so inéditas de esta publicación.

«Con este libro ya cierro el círculo a tantos años de trabajo. Aquí ya está todo dicho y completo de Porrina. Lo que nos queda es conseguir todas sus grabaciones originales para poder reeditarlas. Pero esto no lo podremos hacer hasta que no se cumplan los 70 años de su muerte, así lo obligan los derechos de autor», explicaba el estudioso de su obra, Paco Zambrano.

LAS FRASESFLAMENCO«Del flamenco actual me preocupa que las peñas están muriendo por el edadismo»FUTURO«Tengo puestas las esperanzas en el centro flamenco del bailaor Jesús Ortega»

Un libro que él mismo se ha encargado de hacer llegar al público a través de su prosa. «Está pensado para que se lea. A mí no me valía explicar flamenco para que solo pudiesen leerlo aquellos que saben de la materia. Por eso lo he adornado con poesía popular, quería hacerlo asequible al público», subraya.

Esta nueva edición llega un año después de las celebraciones que tuvieron lugar el año pasado por el centenario de su nacimiento, que también aparece entre las páginas, donde se recogen nuevas imágenes y fotografías del artista. «El lector va a descubrir la vida y obra de un gitano de Badajoz. Estas dos son las constantes vitales de Porrina. Él siempre llevó con orgullo su raza y su tierra».

Una tierra donde vivió hasta los 28 años, cuando se fue a Madrid para dar el salto a la fama. «Él era muy feliz aquí, pero si se hubiese quedado aquí estaría al nivel que está hoy la Kaíta y gente que no quiso dar el salto para triunfar», cuenta Zambrano.

Su primera vez en la capital fue en 1952, allí actuó sustituyendo a Rafael Farina y triunfó con la copla andaluza. «A partir de entonces él empieza a grabar, y se hace famoso».

Una fama que fue fruto de su trabajo recogido en el nuevo ejemplar de Zambrano, donde destaca el papel del cantaor como el primer gitano que llegó a convertirse en cantaor profesional, dando así mayor identidad a Extremadura y al cante. «Han sido sus grabaciones lo que han hecho que los cantes extremeños hayan sido reconocidos como algo propio de la región», señala Zambrano, que conoció este género cuando comenzó a estudiar a Porrina. «Me di cuenta de que aquí había una forma de cantar distinta al resto. Los tangos y los jaleos los hacemos diferente. Los primeros llegan aquí desde Cádiz, pero por la forma de acentuar y la cadencia de los gitanos extremeños hacen que aquí suenen diferentes, más solemnes. Mientras que el jaleo es un cante que ya sólo existe en la región».

Esta biografía considera a Porrina como excelente cantaor por cantes extremeños, jaleos y fandangos. Aunque a él lo que más le gustaban eran las seguidillas, por su tono dramático. «Aun así, si yo tuviera que irme a una isla desierta y solo pudiera llevarme tres canciones de él, serían 'Ojos verdes, que la cantó por bulerías, 'Cantiñas portuguesas', donde fusionó varios fados, y el 'Rezo a Dios' que hizo por tientos. Es el mejor cantaor de este palo», subraya Zambrano, que considera estas obras como las óperas primas de su trayectoria.

La amplitud de su carrera le valió el apodo de 'El marqués de Porrina'. También una calle y una estatua en su ciudad, que así lo mantuvo en el recuerdo. «La música fue lo que le hizo sobrevivir. Se crio en la miseria porque a su padre lo mataron en la guerra. A los once años debutó en la plaza de toros, amparado por su padrino José Porras Martín de Saavedra, un rico hacendado».

Vanguardia del flamenco

Todo esto lo relata Paco Zambrano en las más de 300 páginas de un libro que ha hecho por amor al arte, pues a lo largo de su vida ha compaginado sus investigaciones sobre el flamenco con la Medicina. Profesión en la que se formó en Sevilla.

«Allí me formé sobre flamenco, pero apenas sabía nada de Porrina. Lo conocí en una Feria de Sevilla, pero entonces no tenía conciencia de la importancia de su figura, porque yo estudiaba el flamenco más general que a estos cantaores como Valderrama, Marchena o Porrina, que los tenían olvidados».

Precisamente esta manera heterodoxa de cantar le ha servido a Zambrano para dedicarle un capítulo del libro con el testimonio que otros cantaores aportan sobre él. «José Mercé, que lo conoció cuando era un niño, asegura que si Porrina viviese en estos momentos estaría a la vanguardia del flamenco, por su forma de vestir y de cantar».

Este nuevo libro se suma a la estatua y a la calle de Porrina como elemento para ensalzar su figura, pero Zambrano apunta que todo lo que se haga en la ciudad será importante. «Lo que me preocupa del flamenco actual es que las peñas se están muriendo por el edadismo, quedamos los cuatro puretas porque las gente joven no quiere entrar, y las peñas han hecho una gran labor en la promoción del flamenco».

Las esperanzas de Zambrano para que el legado de Porrina y de todos los estudiosos del flamenco no muera están en el centro que el bailaor Jesús Ortega tiene proyectado abrir en la Plaza Alta. «Es un hombre que tiene una visión abierta, que es lo que hay que tener, salir del terruño y eso es lo que le va a dar proyección».

Un lugar del que abrirá sus puertas para dar también posibilidades a nuevos artistas a alcanzar la talla de Porrina.