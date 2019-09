«Ahora soy más libre, canto lo que me apetece cantar» Duende Josele, durante una actuación. :: hoy José Manuel Díez, Duende Josele | Cantautor 'Duende Josele' se sube hoy al López de Ayala para presentar su segundo disco en solitario ANTONIO GILGADO Badajoz Sábado, 21 septiembre 2019, 09:31

Quince años cumple José Manuel Díez de carrera musical. Le puso voz a El Desván del Duende y después emprendió el camino en solitario como Duende Josele. Hoy a las nueve de la noche se sube al López de Ayala para presentar 'Desnudos integrales'. Segundo capítulo de la segunda temporada.

-¿Qué tiene 'Desnudos integrales' que no tuviera 'La semilla'?

-Es un disco ecléctico. El otro era más individual. Aunque las bases son las mismas. Parto de letras poéticas y me fijo en temas que siempre me han interesado. Hay crítica social y empoderamiento del oficio de creación. De los que se dedican a cantar y a componer. Una forma de apelar a los tiempos difíciles de la creación cultural.

-¿Poeta que canta o cantante que escribe poesía?

-Se puede decir que soy un compositor que le da muchísima importancia a la letra. Tengo muy claro lo que es poesía pura y lo que las propias canciones te van generando para crear un disco. Han sido tres años de mucho trabajo. Se presenta en formato disco-libro. Junto a las doce canciones hay 39 poemas. Abarca todas las letras y la historia de cada tema. Una forma de abarcar la doble vertiente. Literaria y musical.

-Hay muchas formas de desnudarse.

-La canción que más está gustando es un tema que canto con Coque Malla que se llama 'Desnudos'. Concibo este trabajo como un desnudo integral porque pones lo más íntimo. Hablas de lo que te preocupa y es una forma de mostrarte a los demás.

-¿Su combustible para los poemas y las canciones?

-Uno se nutre de lo que ve. Y en mi caso, de lo que me duele ver. En los últimos años he viajado mucho. Con el disco anterior hice gira en Colombia, Portugal y Venezuela y pude conocer a fondo otras realidades. Por eso ahora llevo tango, cumbia, ranchera... En cierto modo parto de un viaje. Toco con un grupo de Mali, utilizo instrumentos griegos, colaboro con cantautores como Luis Pastor y gente del rap como Sharif Fernández. De esa mezcla me alimento. Vamos hacia la diversidad.

-En El Desván todo parecía más fiestero.

-Yo lo veo como dos partes de los mismo. El Desván se vivía más celebrativo. Se celebraba la libertad, el buen rollo. Gente joven que se lo pasa bien. En Duende Josele me hago adulto y me surgen preguntas. Como individuo uno se reconoce dentro de la sociedad. Ahora también canto a la libertad, pero no como libre albedrío, sino de reconocernos como individuos libres en una sociedad que no nos deja muchos espacios para ser libres. Quizá eso sea lo más importante de este disco.

-¿Madurez es autocensura?

-En mi caso la autocensura es más de otra época. Antes cantaba en un grupo y representaba a más gente. Ahora tengo la suerte de que canto lo que me apetece cantar y si no me apetece no lo canto. No respondo a multinacionales como cuando estábamos con Sony. Soy libre completamente. Es un discolibro que se ha hecho por crowdfunding. Pedimos tres mil euros y se sacaron seis mil. Fue todo muy bonito porque partes de unas premisas más libres.

-Le gusta ir por libre.

-No es más fácil ni más difícil. Simplemente una evolución natural. El cuerpo te pide otras metas. Con El Desván llevaba catorce años de trabajo, tres discos y un éxito notable. Ahora camino como una hormiguita. Más tranquilo. El éxito no es tan masivo porque hago una música más minoritaria. Pero a nivel personal todo resulta más sencillo. Cometo mis errores y mis aciertos. Mando sobre mi obra. Es la primera vez que manejo todo. El espectáculo en directo, los músicos con los que toco, el estudio de grabación... Todo pasa por mí. Más transparente.

-Y más seguridad.

-Basta con tenerlo claro. El cambio no fue fácil. Estuve un tiempo pensando qué quería hacer. Ahora puedo hablar con distancia y todo se ha naturalizado. Llevo cinco años de proyecto y desde el 2014 he aprendido mucho. Puedo dar las gracias.

-Quemamos etapas y la exigencia sube. A estas alturas no podemos engañar a nadie.

-Antes cantabas para un público que se paraba menos a escuchar lo que le dábamos y disfrutaba con lo que recibía. Ahora tengo la suerte de encontrarme con muchos que han madurado conmigo desde El Desván y otros que jamás han escuchado El Desván y ni se les pasaría por la cabeza hacerlo. Pero además de exigencia hay confianza. Los dos discos los ha pagado la gente. Hice gira en Colombia y volveré en marzo. En noviembre me voy a Bolivia. Quiero abrir fronteras. Necesito salir, respirar, buscar otras músicas.

-¿Qué referentes poéticos maneja?

-Mi padre siempre fue lector de poesía. Me encontré con Lorca en casa. Me volvió loco. A partir de Lorca descubro a Machado, Borges, Neruda, Oliveiro Girondo, Rosario Castellano..., pero quizás Lorca y Miguel Hernández fueron determinantes.

-Hay quien dice que ya no necesitamos a los cantautores.

-Si escuchas la lista de éxitos de cualquier cadena musical no encuentras ni un solo tema dedicado a hablar del mundo en el que vivimos. Como si todo fuera maravilloso. No hay guerras, injusticias, abusos... El cantautor habla de la realidad. De lo que es y de lo que puede ser posible. Eso no pasa nunca de moda.