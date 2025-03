La publicación de 'El Odio', de Luisgé Martín, en el que José Bretón confesaba el asesinato de sus hijos abrió un debate ... en las librerías. De hecho, inició un movimiento en contra de su venta que llegó hasta Extremadura.

Soledad Portero regenta Merienda de Letras, un comercio en la plaza de Santa Marta (El Pirulo), donde estaba decidida a no tener el libro. «No lo voy a vender. Sí a la libertad de expresión, no a dar voz a un asesino», decía momentos antes de saber que la editorial Anagrama suspendía la distribución de forma indefinida.

Esta librera ya se había puesto en contacto con su comercial. «Le he dicho que considero que no lo deberían distribuir. Si la Fiscalía dice que se puede vender, tendremos que ser los demás los que hagamos frente».

Soledad Portero aseguró a HOY: «Ellos tienen derecho a publicarlo y a dar su opinión, el resto tenemos derecho a decir 'en mi librería, no'. Este hombre es como la telebasura, hace una literatura comercial que no busca calidad literaria, es morbo».

Desde este comercio con un fondo importante de literatura infantil y juvenil, pero también con libros para adultos, Portero añadió: «Yo soy madre y soy mujer. Y pensar que ese hombre se ría de la madre y le diga 'encima te hago esto'... Me parece muy fuerte».

Otras librerías extremeñas con las que HOY contactó esta semana estaban dispuestos a tener el trabajo en su almacén si les llegaba, pero algunas no iban a exhibirlo en sus escaparates, como Astérix y Colón en Badajoz. Desde esta última, José Luis Marín valoró: «Nosotros no nos vamos a negar a venderlo, aunque no lo vamos a exponer por principio».

Desde Zafra, Iván Díaz, de Atenea, añadía que no tenía nada en contra de poner el libro en venta. «No hay que censurar. Que la gente no lo compra, pues será la censura del público».

Otras, en cambio, no se habían decidido. Desde Cáceres, María del Mar Gil ya tenía el miércoles la sensación de que el libro no iba a llegar a distribuirse. « Si nos llega, no hemos pensado si lo pondremos a la venta, si lo pedirán.... ni lo hemos leído, ni sabemos qué tipo de libro es, ni el contenido... no podemos tomar una decisión sin verlo», añadía.

En Cascón-Chito, de Mérida, Jorge Cascón tampoco había tomado una determinación. Pero sí añadía que su «opinión particular es que el libro se venda, sepamos de qué va y si hay algo, se tomen las medidas pertinentes si ofende al honor de los afectados. Aunque el daño ya estará hecho».