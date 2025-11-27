«La ley que impone la tasa de basura es defectuosa y coloca a los ayuntamientos en una situación difícil»

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación de Municipios y Provincias y letrado de la Seguridad Social, aborda las distintas derivadas y la «inseguridad ... jurídica» que está generando la regulación de la nueva tasa de basura entre los gobiernos locales de distinto signo político y «entre los propios técnicos de la Administración local».

–La aplicación de la tasa de basuras ha generado regulaciones muy dispares y un aluvión de recursos, como en el caso de Badajoz o Madrid. ¿A qué se debe?

–El problema es que estamos ante una regulación estatal deficiente. La Ley 7/2022 no incorpora los elementos esenciales que tienen que utilizar los ayuntamientos para aprobar la tasa. La FEMP creó un grupo de trabajo y elaboró un documento suscrito por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfica y Hacienda, pero, finalmente, no se tuvo en cuenta.

–¿Qué sugirió la FEMP?

–Planteó al Gobierno que en lugar de una tasa fuera un impuesto estatal, pero esa petición no fue atendida. Consideramos que la actual regulación supone una vulneración de la autonomía local. La ley se hizo sin contar con los ayuntamientos.

–El principio de 'quien contamina paga' inspira la directiva europea. Sin embargo, en muchos casos las regulaciones locales no tienen en cuenta el volumen de residuos generados.

–Efectivamente. Eso se produce porque la regulación de la Ley 7/2022 no establece parámetros a tener en cuenta por los ayuntamientos. Simplemente, se limita a decir que la tasa es obligatoria. Las entidades locales no incorporan esta tasa por voluntad propia, sino por imposición legal, y cada ayuntamiento está eligiendo un parámetro. Están asumiendo la imposición de una tasa que no han decidido y, por decirlo de alguna manera, se están buscando la vida.

–¿Cuáles son los criterios que más se repiten para el cálculo?

–El valor catastral, los metros cuadrados, el número de personas que habitan un domicilio..., y hay municipios que calculan conforme al consumo del agua.

–A juicio de la FEMP, ¿cuál sería el criterio más objetivo?

–Lo ideal sería que los ayuntamientos tuvieran capacidad para individualizar el volumen de residuos que genera cada sujeto tributario. Hay municipios más adelantados que han incorporado sistemas de recogida mediante la utilización de tarjetas u otros elementos. Pero eso implica unas inversiones y, sobre todo, tiempo. Ayuntamientos como Madrid han introducidos factores de corrección de la ordenanza combina un coste fijo y uno variable en función de la generación de residuos en cada barrio.

–Muchos ciudadanos no ven ninguna mejora del servicio de basuras y el descontento va en aumento.

–Desde la FEMP ya alertamos de la inseguridad jurídica que se iba a generar. Los ciudadanos están viendo que tienen que hacer frente a una tasa por un servicio que ya venían recibiendo antes, y no hay mejoras. Por eso está habiendo un número de recursos importante y eso va a impactar en la gestión municipal, porque hay una obligación de resolverlos; y, en segundo lugar, también se está generando una inseguridad en cuanto a lo que puedan indicar después los posibles fallos judiciales.

–¿Qué sucederá si los tribunales anulan las ordenanzas?

–Los ayuntamientos estarán obligados a devolver esas tasas y pagar los correspondientes intereses de demora. Una regulación defectuosa ha colocado a los ayuntamientos en una situación difícil. Desde la FEMP seguimos solicitando al Gobierno que modifique la ley para evitar esta situación y todas sus derivadas, como el impacto en los alquileres.

–¿A qué se refiere?

–Ya se está viendo que la tasa de basura está impactando en los alquileres directamente, porque los caseros la están empezando a repercutir en sus inquilinos.

–¿Algunos ayuntamientos han compensado la nueva tasa con bajadas del IBI?

–Es una opción, pero hay consistorios con el IBI al tipo mínimo, por lo que no pueden bajar ese impuesto, y otros que están en una situación de riesgo financiero, y tienen prohibido adoptar ninguna medida de reducción tributaria.

–Otra situación que parece no casar con el principio de quien contamina paga es obligar a abonar esta carga fiscal a los propietarios de viviendas o locales vacíos, ¿no?

–Hay algunas regulaciones que están excluyendo ese pago. Conforme se vayan produciendo fallos judiciales, entiendo que los ayuntamientos irán ajustando la normativa.

–¿Cómo serán los efectos económicos para las haciendas locales si se anulan sus tasas?

–El riesgo existe y sería una situación difícil. Todo el proceso de devolución comportaría a los ayuntamientos una carga administrativa importante y también un impacto financiero. No me atrevo a anticipar el sentido de los fallos judiciales. Las resoluciones van a pronunciarse sobre ordenanzas concretas y, por tanto, habrá que ir caso a caso. Quizás a partir de esos pronunciamientos se puedan ir decantando unos criterios generales.

–¿Algunos ayuntamientos han aprovechado la tasa para tener una vía extra de ingresos?

–No sería conforme a la ley. La norma lo que establece es una tasa que no puede ser deficitaria. Es decir, tiene que cubrir todo el coste de prestar el servicio, directo e indirecto, y como tope está ese coste.

–Europa quiere que se reduzca la generación de residuos, ¿pero cómo se incentiva al ciudadano?

–Es verdad que la propia ley establece la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan bonificaciones, que ya se contemplan para ciertos colectivos vulnerables. Algunos ayuntamientos vinculan una parte de la cuota al porcentaje de tratamiento de residuos de cada barrio. Pero, evidentemente, hasta que no estemos en condiciones de conocer de una forma siquiera aproximada, si es posible de forma exacta, cuál es el volumen de residuos que genera cada ciudadano, evidentemente la traslación del principio del pago por generación no va a ser exacta.