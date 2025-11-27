HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?
Luis Martínez-Sicluna, durante su visita este jueves a Badajoz. José Vicente Arnelas
Luis Martínez-Sicluna

«La ley que impone la tasa de basura es defectuosa y coloca a los ayuntamientos en una situación difícil»

El secretario general de la FEMP pide al Gobierno que modifique la norma para evitar la inseguridad jurídica y sus «efectos indeseados»

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación de Municipios y Provincias y letrado de la Seguridad Social, aborda las distintas derivadas y la «inseguridad ... jurídica» que está generando la regulación de la nueva tasa de basura entre los gobiernos locales de distinto signo político y «entre los propios técnicos de la Administración local».

