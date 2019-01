«Me levantaba a las cuatro de la mañana para restaurar el retablo» Miércoles, 23 enero 2019, 08:10

La pervivencia del patrimonio histórico-artístico y documental del Real Monasterio de Santa Ana tiene un nombre propio: sor Celina, la clarisa que ingresó en el convento con 22 años con los pinceles que traía de su paso por la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Hoy, con 90 años y la mente lúcida, sigue siendo la guardiana de la historia (ha escrito tres libros sobre la historia del monasterio y ya está preparando el cuarto) y el arte del convento. Sobre esto último y gracias a sus conocimientos artísticos y a que obispos como Alcaraz y Alenda le permitieron formarse en restauración en otros conventos de España, sor Celina ha logrado conservar con sus manos buena parte del legado artístico de Santa Ana. Su mayor contribución fue la recuperación del retablo del altar mayor tras el incendio que sufrió la iglesia. Ayer lo recordaba así: «Los albañiles pusieron una enorme escalera en el retablo y como no me dejaban subirme, me levantaba a las cuatro de la mañana para restaurarlo». Por todo, sor Celina será la siguiente protagonista de la serie de publicaciones que la Fundación CB dedica a personajes ilustres de Badajoz.