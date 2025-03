Lejías Majado, adiós al negocio centenario que comenzó en el río Guadiana

María Isabel Hidalgo Badajoz Lunes, 19 de febrero 2024 | Actualizado 20/02/2024 08:14h. Comenta Compartir

Los últimos litros de lejías Majado ya están embotellados y listos para su venta. Los hermanos Majado, cuyo apellido da nombre a la empresa familiar, han encendido por última vez las máquinas con las que embotellan el líquido que ha sacado adelante a tres generaciones de su familia.

Con solo apretar un botón la lejía cae en el recipiente de plástico, pero esto no era así de fácil cuando con 14 años Emilio comenzó a ayudar a su padre en la fábrica de lejía que tenía en la calle Martín Cansado de Badajoz.

En la década de los 50, cuando el mayor de los hermanos, Emilio, comenzó a ayudar en el negocio familiar, el trabajo se hacía de manera manual. «Era todo mucho más artesano, succionábamos una goma para sacar la lejía de las garrafas y rellenar las botellas de vidrio», recuerda.

El negocio que el próximo 30 de marzo cierra sus puertas definitivamente comenzó a funcionar hace poco más de cien años de la mano de su tío materno, Juan Sanz. Fue él quién comenzó a vender vasos de lejía a las mujeres que lavaban a orillas del río Guadiana. «Él llegó de Madrid, donde había trabajado en alguna fábrica por lo que conocía la fórmula», explica Rodrigo, el mediano de los hermanos.

Cuando el tío de los hermanos Majado comenzó a vender lejía no habían llegado las pesetas. Fue un burro, Perico, el que le llevaba por las calles de Badajoz a dejar los pedidos a casas. «Muchos aún lo recuerdan como el burro de la lejía», comenta Rodrigo.

Del burro pasaron a repartir en carro, con el paso del tiempo necesitaron un motocarro hasta que incorporaron la furgoneta.

«El olor a lejía es mi vida. Nos hemos criado en esto, hay gente a la que no le gusta pero a mí no me resulta desagradable», apostilla Rodrigo, que se incorporó unos años más tarde que su hermano Emilio al negocio familiar.

Fórmulas de lejía

Los tres hermanos pasaron los veranos de su infancia entre fórmulas de sosa cáustica, ceniza y agua, que eran los componentes que utilizaban para hacer la lejía antes de que se introdujera el hipoclorito sódico. «Las vacaciones de verano las pasábamos ayudando en la fábrica», recuerda. Una fábrica que no dejó de crecer sobre todo cuando cayó en manos de su padre, que la heredó de su cuñado, Juan Sanz. Al principio continúo vendiendo lejía por las calles con el burro. Comenzó a distribuir el hipoclorito sódico también por los pueblos cercanos, por lo que sustituyó el burro por un carro que le facilitaba el reparto fuera de Badajoz.

Lejías Paloma que fue como se llamaba en sus comienzos, también fue conocida como Horizonte o Sol. Hasta que hace 37 años cayó en manos de Emilio, que quedó al frente de la empresa al jubilarse su padre. «Nos asociamos tres hermanos, somos cinco, y decidimos registrarla como Lejías Majado», cuentan.

Al hacerse con la empresa decidieron crecer y se trasladaron a la barriada de Llera, donde montaron la fábrica. «En el centro ya no teníamos espacio, las calles eran muy estrechas y nos trasladamos», explica Rodrigo.

Con ellos el negocio evolucionó, dejaron de fabricar lejía para embotellarla y ampliaron su mercado a las piscinas. Fue esta época la que recuerdan como la más emotiva después de tantos años de trabajo. «Arriesgamos mucho, porque compramos todo nuevo, las naves, la maquinaria. Teníamos mucha ilusión y todo salió bien», subraya Rodrigo.

Los últimos años han sido los más duros para los Majado, que culpan a las grandes superficies de la decadencia del negocio. «Nosotros teníamos una red de distribución entre los comerciantes de Badajoz y con la llegada de los supermercados todo se vino abajo», explican.

Las normativas europeas también han influido en el mal momento que atraviesa el sector desde la década de los 90.

«Tuvimos que ampliar nuestro sector porque con la lejía solo no comíamos, así que nos especializamos en piscinas». Fue el menor de los hermanos, Pedro Majado, que es fontanero y electricista, quién se ha dedicado a preparar las piscinas de los pacenses. «Aprovechamos que el hipoclorito sódico era la base de nuestro negocio y que es el componente base para el agua de las piscinas y ampliamos al cloro».

Fue un negocio que les hizo crecer porque Badajoz es una ciudad con muchas piscinas. «No sabría decir cuantas piscinas he tratado a lo largo de los años pero han sido cientos», relata Pedro.

Sus amigos, así llaman ellos a sus clientes, están preocupados por el futuro de sus piscinas. El pequeño de los hermanos se jubila y con él terminan cien años de trabajo familiar.

Sus hijos, que también han ayudado en la fábrica no continuarán con el legado y sus padres tampoco quieren que lo hagan. «Nos ha dado de comer a nuestra familia y les hemos sacado adelante, pero no es un buen momento», comentan felices por haber mantenido durante tantos años vivo el negocio de la lejía que creó su tío a orillas del río Guadiana.

