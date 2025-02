Legajo 315. Antonio Montero

Comenta Compartir

En el lomo del legajo 315 de mis archivos, puede leerse: Antonio Montero. Tuve una larga y fecunda relación con este hombre de la iglesia, del periodismo, de las academias … En abril de 2019 vino hasta Badajoz. Ya en silla de ruedas. Y, al modo ... de un batallador que en los campos de la fe ha bregado, quiso despedirse de sus huestes y, al tiempo, de otras personas, ligado a ellas por afectos y tareas en la sociedad civil. Había ese día en el aire un halo de indefinible separación. Hubiera merecido tal rato que sonara de fondo la Sinfonía de los Adioses, del austriaco Joseph Haydn. En su lugar, para aminorar la carga emocional de la próxima ausencia, Miguel Celdrán preguntó: -Oiga, don Antonio, y en tantos años que usted ha estado de obispo y yo de alcalde ¿nunca hemos reñido? A lo que le respondió: -Nunca Miguel, nunca: Entonces Celdrán, con su estilo de ingenioso desenfadado dijo: ¡¡Qué cosas hace el Señor!! Provocando la risa de todos. Allí estaban clérigos presididos por Mons. Celso Morga, y unos pocos amigos y gestores públicos: Rodríguez Ibarra, Fernández Vara, Celdrán, Fco. J. Fragoso, Antonio Vélez, Raquel Marín y yo. Ese día palpamos que la caducidad humana es innegociable. Nuestro emérito la presentía próxima y quiso convertir su epílogo en cortesía con abrazos. No caben en estos medidos párrafos una pequeña muestra de la relación epistolar y personal que he mantenido con él desde la nochebuena de 1986. En mi legajo hay cartas y anotaciones manuscritas que, como trasunto moral e intimista, no he querido confiar solo a mi memoria. En pulcros folios respondía a una de mi texto sobre la pobreza en Extremadura, tan real en los años setenta y ochenta del pasado siglo: «A todos nos viene bien y, más que a nadie a un obispo, que un cristiano de a pie (aunque tan a caballo en muchas cosas), le diga palabras estremecidas de dolor por el pueblo y amor a los hermanos». Luego continuamos siempre hablando. Y, como muestra de su generosidad, tuvo, mientras pudo leer, mi discurso de ingreso en la real academia en su mesilla de coche. Luego acudió al sepelio de mi madre en nuestro pueblo en 2011. En 1997 fue elegido académico de la Real de Extremadura y en marzo de 2004 es nombrado doctor honoris causa por la universidad pontificia de Salamanca. A su lado, y en los saludos, hubo rectores de universidad, obispos, el mundo de la prensa donde Montero tuvo mucho protagonismo como presidente de los Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, y el presidente Ibarra, que le había concedido la Medalla de Extremadura en 2001. ¿Qué había visto Ibarra en Montero para esa concesión? Cuando tan clara brecha existía entre un socialista de la vieja escuela, al que Juan Manuel de Prada lo define como un personaje que podría protagonizar una novela de Víctor Hugo o de Balzac, en una época de tantos políticos güeros, cuya trayectoria apenas daría para rellenar la prosa mazorral de un electrodoméstico (ABC. 23.03.2001). Posiblemente supo descubrir en el obispo su preeminencia por la doctrina social de la iglesia, donde con tanta fuerza se palpa el hondo ramalazo de solidaridad. Aquello que quiso predicar el Galileo, muy cercano a los pobres, a las mujeres de la vida y a los enfermos. Así que Ibarra pensó que, más allá del positivismo filosófico que tanto podía separarle a él del confesionalismo católico, primaba en Montero la preocupación social y la convicción intelectual por los desfavorecidos, esa que mantiene en pie el decoro cuando reclama la justicia social.

Al celebrarse sus 50 años de obispo, la revista Iglesia en Camino, de 7 de abril de 2019, bajo el título de «Un obispo ilustrado… y bueno», yo escribía: «Es mi culto amigo carne y espíritu de nuestra tierra extremeña. Y ante la disyuntiva de tener que apostar primero por la bondad o por la sabiduría, y aunque me tiembla la mano al decidirme, estoy más cerca de posicionarme a decir que el hombre sabio es el que de verdad se ejercita en la bondad, porque esa bondad ha de ser también, para un sacerdote, su caña de apóstol». Ahora le hacemos sitio en las entrañas de la vieja tierra de los eméritos, y su nombre vuela sobre nuestros pueblos. Porque, frente a lo que escribe el libro sagrado, él viene a los suyos y los suyos sí lo recibimos. Sus dos hermanas, como dos fieles escuderos, le han hecho más llevaderos los últimos recodos del camino. Descanse en paz en este suelo nuestro y, por tantas razones, también suyo.

