Del lago de los cisnes al 'moonwalk'

Dicen que bailar es un arte tan antiguo como la humanidad. A lo largo de la historia, ha habido muchas modalidades y muy distintas. Esta semana, en Badajoz, dos estilos se han rozado, el ballet clásico y las coreografías del rey del pop, incluido el mítico 'moonwalk'.

Homenaje a Michael Jackson. / Alejandra Sánchez

El Teatro López de Ayala ha sido el escenario que ha unido dos estilos de baile. El martes fue el turno de 'This Is It', un homenaje a Michael Jackson organizado por la escuela de baile Step Dance Studio. El montaje estuvo dirigido por María Seco e interpretado por los bailarines de su centro formativo. Dos días después el ambiente cambió completamente. Desde Rusia se trasladaron a Badajoz 40 bailarines para representar uno de los montajes más emblemáticos de este arte, el Lago de los Cisnes.

El Moscow State Ballet ofreció, con la música de Tchaikovsky, la coreografía que representa la clásica historia de amor de un príncipe y una hermosa joven transformada en cisne por el conjuro de un brujo.

El ballet El lago de los cisnes. / Pakopí

La Navidad colea

Además, muchos pacenses esta semana han vivido la resaca navideña. La fiesta aún colea. El Ayuntamiento de Badajoz, por ejemplo, ha entregado los premios de los concursos navideños. Ha repartido más de 5.000 euros en distintos certámenes como el de belenes o el de felicitaciones navideñas. El colegio Nuestra Señora de la Asunción ha logrado el primer premio en Belén tradicional dentro de los centros escolares. En este misma categoría han sido reconocidos la Sagrada Familia (Las Josefinas) y la Escuela Virgen de Guadalupe.

El galardón al mejor Belén viviente escolar ha sido para el colegio Puertapalma–El Tomillar, el segundo para la Escuela Virgen de Guadalupe y el tercero ha sido compartido entre el Santo Ángel y el CEIP Cerro de Reyes.

En cuanto a las asociaciones de la ciudad, el mejor portal ha sido el del Centro Residencial La Granadilla seguido del de la Iglesia de la Concepción y el de la Parroquia Inmaculada de Gévora. El Belén viviente más valorado de las asociaciones ha sido el de el Centro de Mayores de Novelda, el segundo premio ha sido para el organizado por la Asociación de Vecinos Barriada de Llera y el tercero para la Hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María.

Entrega de premios de los concursos navideños. / Casimiro Moreno

Las Navidades también continúan dejando gestos solidarios. Con motivo de la llegada de los Reyes Magos, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Badajoz organizó, por tercer año consecutivo, la campaña 'Estas Navidades, ningún niño sin juguetes'. Durante los meses de noviembre y diciembre reunieron regalos para los niños de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Los entregaron a la Parroquia de Jesús Obrero del Cerro de Reyes.

La entrega de juguetes de los Caballeros Legionarios. / Hoy

Otros premios se dieron a conocer ayer en la inauguración de la 'Exposición Fotográfica Colectiva Encina de Plata AFE 2018'. La muestra se abrió en el Museo de la Ciudad Luis de Morales y cuenta con una selección de imágenes que han competido en el certamen de la Agrupación Fotográfica Extremeña.

En la muestra, están las fotografías premiadas. El máximo galardón ha sido para 'El camino', de Ale Ochoa, que recibió ayer el característico trofeo Encina de Plata, un tronco de este árbol vaciado con un cilindro de plata en su interior sobre una base de granito. El jurado, esta edición, ha estado compuesto por Laly Martínez Zamora, Zacarías Calzado y Pedro Casero. La exposición se puede visitar hasta el próximo 31 de enero.

Inauguración de la exposición de la AFE. / Pakopí

La fotografía, sin embargo, ha compartido protagonismo estos días con otra tradición con mucho arraigo, la caza. El Corte Inglés ha celebrado la Semana Rural y de la Caza con la colaboración de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y la Asociación de Jóvenes Cazadores de Extremadura (Jocaex). Con motivo de estas jornadas, los grandes almacenes pacenses han acogido distintas actividades como una exposición, un taller infantil y una conferencia de Juan Delibes de Castro.

Delibes de Castro es una de las figuras más conocidas en el mundo de la caza, la pesca y la naturaleza y llenó la sala Ámbito Cultural para transmitir su visión científica y naturalista de la caza en el siglo XXI. Biólogo y divulgador, este experto es el quinto de los siete hijos del reconocido escritor Miguel Delibes y de Ángeles de Castro.

Conferencia de Juan Delibes de Castro. / Pakopí

Esta semana también ha sido la vuelta a la rutina para muchos y la reactivación de muchas entidades sociales y culturales de la ciudad. Por ejemplo, el cine ha vuelto a la Residencia Universitaria Hernán Cortés. Ha sido una cinta dentro de su ciclo musical. Fue 'La, la, land' y llenó la sala de proyecciones de la residencia el jueves.

Asimismo, el deporte se ha hecho hueco gracias a la Sociedad Casino de Badajoz. Ayer comenzó en estas instalaciones el 'Torneo de Pádel Casino de Badajoz-Reyes 2019'. Los partidos de las seis categorías que se organizan se celebrarán hasta mañana domingo cuando tendrá lugar la entrega de premios.

También será un fin de semana especial en otra sociedad de la ciudad, la Hípica Lebrera. Sus instalaciones acogen hoy el Raid Hípico de Navidad. Ayer tuvieron lugar los reconocimientos veterinarios de los caballos para celebrar la 28 edición de esta tradicional prueba que termina en las instalaciones de la sociedad.