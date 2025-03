Los ladrones se llevaron 800 euros y dos lomos doblados en el robo del restaurante Lo Nuestro de Badajoz

«Están jugando con el pan de nuestros hijos». Ese es el lamento que se escuchó ayer por la mañana en La tapería de Carmen, ... un bar del Casco Antiguo de Badajoz en el que entraron los ladrones en torno a las 7 de la mañana.

Apenas había dinero en el interior del establecimiento, pero el gran agujero que abrió el ladrón en la luna del negocio obligó a mantener cerrado el local durante toda la mañana. «De aquí comen muchas familias, tenemos dos camareros, un cocinero y un ayudante de cocina. Pero hoy no podemos trabajar», decían Carmen y David, los responsables del negocio.

Como ellos, los dueños de otros tres restaurantes de la ciudad sufrieron durante la noche la visita de los ladrones. En el Casco Antiguo hubo un robo y dos tentativas. Y a ello se sumó otro robo consumado en el restaurante Lo nuestro de la plaza de Los Alféreces.

En La Tapería de Carmen, que está en la calle Meléndez Valdés a escasos metros del acceso trasero al edificio que tiene la Diputación en la calle Obispo, el ladrón consiguió abrir un enorme agujero en una de las lunas exteriores tras golpearla de forma repetida con una tapa metálica. Después penetró en el establecimiento mientras se preguntaba en voz alta «dónde está el bote, dónde está el bote».

Pocos minutos después, o tal vez antes, también intentó robar en los restaurantes El Tronco y en El antiguo Farol, dos negocios que apenas distan 50 metros de La tapería de Carmen.

En El Tronco quiso romper a golpes la puerta de madera que tiene el negocio en uno de sus laterales. Lo hizo poco antes de las 7 de la mañana pero no pudo acceder al negocio porque detrás hay una puerta metálica que refuerza ese acceso.

En El antiguo farol actuó con más contundencia. Abrió dos agujeros en la luna de seguridad de la puerta de entrada: uno arriba y otro abajo. Su intención era introducir la mano para abrir los pasadores que sujetan la parte superior e inferior de una de las hojas de la puerta con la intención de dar un empujón. Pero el orificio inferior era demasiado pequeño para introducir la mano y el brazo. Eso debió hacerle desistir.

Robo en Lo nuestro

A los tres delitos cometidos en el Casco Antiguo se suma el robo que se produjo durante esa misma madrugada en el restaurante Lo nuestro, esta vez en la plaza de los Alféreces.

Allí rompieron una cerradura y una cadena para penetrar en el establecimiento, del que se llevaron los 300 euros que había en la caja registradora y alrededor de 500 euros que había en el bote donde los empleados introducen la propina. Igualmente sustrajeron dos lomos doblados.

El robo en Lo nuestro fue cometido en torno a las 6.10 de la madrugada del miércoles y cuando llegó la policía ya habían huido los ladrones. Apenas media hora antes del intento de robo en El tronco.

«En nuestro local han entrado varias veces. No es la primera vez. Todavía no sé si han sido dos personas o ha sido una, pero cuando he ido a la comisaría me han dicho que están detrás del caso. Ojalá lo resuelvan pronto», explicó Quique Moreno, responsable de Lo nuestro.

Investigación

La Policía Científica de la Policía Nacional se desplazó durante la mañana de ayer a los cuatro negocios afectados para tomar huellas. También fotografiaron los daños causados y solicitaron las grabaciones de seguridad para obtener pistas que conduzcan a los autores de los hechos.

Esas pesquisas tratan de resolver tanto los cuatro robos perpetrados durante la madrugada del martes al miércoles como el ocurrido la noche anterior en La casona baja, que se encuentra en la plaza de la Soledad.

Entre La casona baja y La tapería de Carmen apenas existe una distancia de 300 metros, por lo que no se descarta que fuese un mismo delincuente el que perpetrase esos dos robos y las tentativas sufridas en los restaurantes El Tronco y El Farol, situados a escasos metros de La tapería.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Extremadura se confirmó este miércoles que las gestiones para identificar a los autores de estos robos estaban abiertas para evitar que se produzcan hechos similares.

La preocupación es mayor porque estos sucesos se producen pocos días después de que dos hombres que se desplazaban en moto robaran la pasada semana por dos veces en el supermercado Carrefour Express de la Ronda del Pilar y lo intentaran en la tienda Carrefour de la avenida de Pardaleras, hechos que coincidieron en el tiempo con el robo con fuerza cometido en la cafetería Tiempo de Café de la avenida de Pardaleras.

«La sensación que tenemos es que hay mucha inseguridad en el Casco Antiguo. En diciembre ya nos robaron en la cervecería La Clásica (antigua Taberna Bigote), que también es nuestra. Pero lo de ahora es peor», lamentaba Manuel Ángel Peguero, encargado de El Tronco.

«Por esta zona cada vez se ven más toxicómanos», añadía un vecino de la zona que se quejaba del constante trasiego de personas que se acercan a comprar droga a una calle próxima a estos locales.

«Antes entraban a pedir agua y se la servía, pero me han quitado dos veces el bote y ya he decidido que no les doy ni agua. Esta misma mañana han sacado a dos ocupas de un edificio que está aquí al lado», se quejaba otro hostelero.

El edificio okupado al que se refería está en la calle Muñoz Torrero y los vecinos aseguran que estaba siendo utilizado como fumadero.

«Ha venido la policía y ha invitado a salir a una persona que se había metido dentro. Lo estaban usando de fumadero», explicó el trabajador de la empresa que ha sido contratada por el dueño del edificio para tapiar el acceso.