Juzgan si la firma de un contrato de arrendamiento de 300.000 euros fue falsificada en Badajoz

¿Quién confeccionó el contrato? Esa será una de las preguntas a las que tendrá que dar respuesta el tribunal que este jueves sentó en ... el banquillo a Rafael A.B., quien fue administrador único de una empresa sanitaria que reclamó en el juzgado cerca de 300.000 euros tras presentar un contrato en el que se supone que la firma fue falsificada.

El juicio en el que iba a ser vista esta causa había sido señalado para este jueves, pero finalmente fue suspendido tras renunciar el empresario al abogado que había contratado para representarlo. Como razón argumentó que ha perdido la confianza en el letrado porque no dio trámite a los escritos que él le pidió presentar.

Esa renuncia ha sido tenida en cuenta por el tribunal, cuyos magistrados aceptaron el aplazamiento de un juicio que debe determinar si el imputado por estos hechos cometió un delito de falsedad en documento mercantil y una tentativa de estafa.

El origen del conflicto está en el contrato que fue entregados en el juzgado por la empresa CES Asistencia Sanitaria S.L. reclamando a la mercantil Cekinesia una deuda cercana a los 300.000 euros.

Ese contrato está fechado el 1 de enero de 2010 y en él figura como arrendador la Clínica Extremeña de Salud (CES Asistencia Sanitaria S.L. con posterioridad). Por la otra está la clínica Cekinesia en su condición de arrendatario.

El contrato está fechado en 2010 pero el conflicto surgió en 2021, cuando CES Asistencia Sanitaria se encontraba inmersa en un concurso de acreedores. En ese momento CES asistencia era gestionada por un administrador concursal que la Fiscalía considera ajeno a estos hechos. Sin embargo, no sitúa el Ministerio Público en la misma posición al empresario procesado, a quien acusa de estar detrás del contrato en litigio.

La acusación pública entiende que «desde la órbita» de este empresario se hizo llegar a la administración concursal de CES Asistencia Sanitaria un contrato en el que constaba la firma de una de las responsables de Cekinesia. Cree la Fiscalía que esa firma fue realizada con posterioridad a la fecha en la que se firmó el contrato y de un modo ilegítimo para engañar al órgano judicial y obtener un beneficio económico indebido.

Tras tener conocimiento de ese contrato, Cekinesia emprendió acciones judiciales contra CES Asistencia Sanitaria y fruto de ese procedimiento se abrió una causa que concluyó con la imputación del empresario que se sienta en el banquillo, para quien pide la Fiscalía 1 año y 6 meses de prisión por falsedad en documento mercantil y otros 10 meses de cárcel por tentativa de estafa.

El procesado renunció a su abogado por sorpresa y el juicio ha sido aplazado a diciembre para garantizar su defensa

En el escrito de defensa presentado por el abogado que ha representado hasta ahora al procesado se rechazaban las acusaciones, una postura muy distinta a la que mantiene el letrado de la acusación particular, José María Reynolds. En su caso, amplía a 2 años de prisión la pena que solicita por la falsedad y a 1 año la que pide por tentativa de estafa.

Reynolds ha explicado que los cerca de 300.000 euros en litigio por ese contrato están pendientes de un juicio civil que no se resolverá hasta que la Audiencia se pronuncie sobre la autenticidad de la firma plasmada en el contrato. «El informe caligráfico de la policía dice claramente que esa firma no pertenece a mi representada, no tiene sentido que se solicite esa cantidad».

El procesado por estos hechos ya avanzó en la sesión de este jueves que ha planteado distintas líneas de defensa para demostrar su inocencia, si bien anuncia que a partir de ahora lo hará con la representación de su nuevo abogado, Luis Díaz Ambrona Bardají.