El juzgado revisará la prisión del acusado del homicidio de Las Vaguadas cuando haya nuevas pruebas

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha decidido prorrogar la prisión provisional para el hombre que fue enviado a la cárcel ... como presunto responsable de la muerte de Luis Ventura, que trabajaba como jardinero en la urbanización de las Vaguadas.

El auto en el que se adopta esta medida fue comunicado este martes al mediodía después de que el propio investigado compareciera por videoconferencia ante la jueza a la que ha sido encargada la instrucción de esta causa.

Antes de comenzar las posturas de las partes eran opuestas. Mientras la defensa solicitaba su puesta en libertad sin fianza, o en el peor de los casos abonando una cantidad, la acusación particular insistía en que no era lógica esa medida porque desde su ingreso en prisión el pasado 29 de agosto no se ha producido ningún avance en la instrucción que invalide las razones por las que fue llevado a la cárcel.

Las tesis de Enrique González-Vallejo, el abogado de la defensa, y de Juan Manuel Yerga, de la acusación particular, eran conocidas desde la pasada semana. Pero no ocurría lo mismo con la acusación pública, que hasta este mismo martes no había hecho pública su postura.

Ahora se sabe que el Ministerio Fiscal planteaba también la conveniencia de que el procesado siga en prisión provisional hasta que se conozcan las conclusiones definitivas de la autopsia que se le realizó al cadáver y de otras pruebas que se deben practicar.

En un primer momento el informe preliminar de los forenses apuntó que los golpes recibidos no justificaban la muerte y que el fallecimiento se produjo por una parada cardiorrespiratoria. Después ha trascendido que los especialistas que analizaron el cuerpo entienden que el fallecimiento se debió a un infarto. Pero la conclusión definitiva está pendiente del informe definitivo, en el que se deben concretar los motivos del ataque cardíaco que causó esta muerte.

En el auto que dictó este martes el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz se acuerda mantener en prisión provisional comunicada y sin fianza al presunto autor del homicidio. Al tiempo, se anuncia que la situación procesal del investigado volverá a ser revisada cuando se practiquen nuevas diligencias probatorias.

Testimonios de los testigos

Esta postura es compartida por la Fiscalía de Badajoz y también por el abogado de la defensa, quien insiste en que pueden resultar relevantes los testimonios que aporten los testigos en sede judicial cuando sean citados.

Juan Manuel Yerga indicó que en su comparecencia por videoconferencia el procesado aseguró que la víctima se encontraba de pie, y no en el suelo, cuando la golpeó. «Eso es falso», dijo Yerga, que basa parte de su acusación en el hecho de que el detenido por estos hechos golpeó al fallecido en la cabeza cuando se encontraba en el suelo sin posibilidad de defensa.

«Es evidente que existía la intención de acabar con su vida. Los testigos aportarán información cuando vengan al juzgado», dijo. En todo caso, el avance de la autopsia indica que la víctima tenía una fractura de nariz y un golpe en la zona parietal, lesiones que coinciden con los golpes relatados por los testigos de la reyerta.

Uno de los términos que se manejaran en la instrucción es el que hace referencia a las muertes «cocausales», que son aquellas que se producen cuando no existe una sola causa para justificar un fallecimiento sino varias.

La autopsia deberá concretar las razones de la parada cardíaca que sufrió el fallecido y determinar si en esa muerte pudieron influir posibles antecedentes cardíacos, el consumo de alcohol o alguna otra sustancia tóxica, los golpes que recibió, el estado de excitación que presentaba...

Juan Manuel Yerga no pudo precisar si el fallecido tenía antecedentes cardíacos, pero en cualquier caso aclaró que su estado de salud era bueno, «como lo prueba el hecho de que estuviese trabajando».

«No quería matarlo»

Enrique González-Vallejo insiste en que su defendido nunca tuvo la intención de causar esa muerte y simplemente aceptó «una pelea que le propuso el fallecido». «Se conocían de tomar copas y el exceso de copas lo llevó a aceptar esa pelea. Pero parece ser que la persona que murió tenía problemas cardíacos anteriores y tal vez el alcohol motivase la parada cardiorrespiratoria».

«Mi cliente está muy mal, como cualquier persona que se ve en una situación de este tipo sin querer causar un mal. Se le atribuye una muerte, pero él no ha matado a nadie sino que ha causado unas lesiones que en función de lo que diga la autopsia pueden ser un delito de lesiones o una falta, pero no un homicidio», concluyó el letrado de la acusación.