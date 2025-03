Su abuelo Antonio Rodríguez Colazo era miembro de la junta de hermandad de Santo Domingo; su abuela Francisca García era la camarera mayor, y ... en la casa familiar de la calle Vasco Núñez había tres habitaciones dedicadas a la hermandad. Allí pasó muchas horas de su infancia Joaquín María Rodríguez León, elegido por la Asociación de Costaleros y Capataces San José para pronunciar el Pregón del Costalero de este año.

–Si hay una familia de Badajoz ligada desde siempre a la Semana Santa, esa es la suya.

–La casa de mis abuelos estaba llena de capirotes, enseres, insignias... Salvo los pasos, todo estaba allí. Mi abuela tenía dedicadas tres habitaciones a la cofradía. Se reunían allí y repartían los trajes, lo que ahora se hace en la casa de hermandad. Más tarde mi padre fue hermano mayor de Santo Domingo y presidente de la Agrupación de Cofradías.

–¿Cuándo comenzó a participar en las procesiones?

–Mi padre fue capataz del paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor y cuando yo tenía 14 o 15 años empecé a llevar el paso con él. Entonces íbamos a ruedas pero cuando empezamos a tener costaleros me quedé, porque él era vicehermano mayor. Yo he estado 27 años siendo capataz, ahora es mi hermano David, y esa tradición se la he pasado a mis tres hijos: dos son nazarenos y el pequeño, Jaime, se ha metido a costalero.

–También la familia de su esposa es cofrade desde siempre.

–Cuando éramos pequeños mi mujer y yo siempre estábamos por la cofradía, jugando. Después nos perdimos la pista pero volvimos a coincidir en el coro de los Maristas. Su abuelo era el general de la Guardia Civil Luis Gragera, estaba en la junta de hermandad, y su madre Carmita fue camarera de la Virgen. Ahora mi mujer, Lola Otero, es vestidora y camarera.

–¿Hay relevo en las cofradías?

–Cuando yo era adolescente a veces tenías un poco de reparo a comentar con los amigos que ibas a la cofradía, pero yo creo que ahora la juventud no tiene esos reparos en reconocer que son cofrades o que van a misa, ahora expresan su fe en las redes sociales... Yo creo que la fe y el ser cofrade es para compartirlo, no para guardártelo para ti. Ahora solo falta que muchos chavales jóvenes que entran en las hermandades den el paso de meterse bajo los pasos.

–¿Se sufre mucho debajo de un paso?

–Hay días mejores y días peores, pero cuando vas de costalero tú sabes a lo que vas. Hay momentos en los que te tienes que dar a tu compañero, si ves que flojeas le metes el brazo para ayudarle a que se ponga derecho, y hay otros momentos en los que si tú flaqueas es otro compañero el que te echa una mano. Es lo que nos enseñó Jesús: trabajar por el prójimo, también debajo de un paso.

–Las cofradías también cuidan su obra social.

–Nosotros hablamos de obras de caridad, de obra social, que es ayudar al prójimo. Esa fuente de amor que tenemos los cristianos es la razón por la que nacieron las cofradías. Nosotros siempre intentamos ayudar a los desfavorecidos con esas bolsas de alimentos, con esa colaboración a veces callada en los comedores o en otras obras sociales,