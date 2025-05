La Justicia tumba el convenio del comercio firmado por Coeba y los sindicatos

El polémico convenio colectivo del comercio para la provincia de Badajoz firmado por la patronal Coeba y los sindicatos UGT,CC OO y CSIF no ... tiene validez. Así lo ha decidido el juzgado de lo Social número 4 de Badajoz en una sentencia dictada este lunes.

En su fallo estima la demanda presentada por la Asociación de Ópticas de Badajoz, en la que se pedía la impugnación del citado convenio, petición que se ha visto atendida.

En el trasfondo de este pleito está la enemistad personal entre varios de los representantes empresariales de la provincia.

Tradicionalmente, cada subsector del comercio pacense firmaba su propio convenio colectivo con los representantes de los trabajadores. Pero la patronal Coeba decidió negociar uno conjunto con los sindicatos.

En concreto, este texto vinculaba a los subsectores del comercio del calzado, piel y artículos de viaje; alimentación (mayor y menor); madera, mueble y marquetería; metal; ópticas; y textil; todos de la provincia de Badajoz.

La polémica la desveló en enero Aspremetal, la patronal de los empresarios del metal, incluidos los concesionarios de coches, que consideró ilegal este convenio y acabó denunciándolo ante los juzgados. Ese juicio aún no se ha celebrado.

El acuerdo tenía carácter provincial y abarcaba seis subsectores del comercio

Sin embargo, también habían presentado otra demanda los empresarios de las ópticas, que aseguraban que ellos eran los legalmente facultados para firmar este convenio y que el general que se había firmado les afectaba. Añadían que el convenio impugnado contenía un defecto de nulidad porque se acogía a un artículo del Estatuto de los Trabajadores (el 83.2) que regula las relaciones laborales «siempre que se haga a través de acuerdos interprofesionales o, en su caso a través de convenios de ámbitos autonómicos y estatal». Dado que el convenio impugnado era provincial, los empresarios de óptica consideraban que no cabía ampararse en ese artículo.

Invitados

Por parte de los demandados, UGT argumentó que la parte demandante se arrogaba una representación que no tenía, ya que se les invitó a participar en la negociación y no quiso. CC OO, por su parte, alegó que aunque el convenio hace referencia al citado artículo 83.2 en el título preliminar, no se hace referencia a la estructura de la negociación colectiva en el resto del articulado ni se establece ninguna regla sobre la prohibición de concurrencia de convenios.

Coeba se adhirió a lo manifestado por los codemandados, precisando en cuanto a su falta de legitimación que fue reconocida por los interlocutores y que se había producido un control de legalidad del convenio.

Al final, el juez da la razón a los empresarios de ópticas al considerar que «la pretensión de la parte demandante de que se declare la nulidad del convenio ha de ser estimada al ser contrario a la legalidad vigente, concretamente, al artículo 83.2 del Estatuto de los trabajadores». «Al haber regulado el convenio provincial materias cuya regulación solo puede hacerse mediante convenios de ámbito estatal o de comunidad autónoma, ha de entenderse que contraviene lo dispuesto en el artículo 83.2 y en definitiva ha de declararse la nulidad del mismo», se añade.