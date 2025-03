«Juro por Dios que no sé manejar una pistola», dice el acusado de disparar a dos policías en la comisaría de Badajoz

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Jueves, 13 de enero 2022, 21:02 | Actualizado 22:49h. Comenta Compartir

«Juro por Dios que no sé manejar una pistola. Estoy dispuesto a pagar lo que haga falta, pero ahora que estoy bien no veo justo entrar en la cárcel». Con estas palabras terminó el juicio que este jueves sentaba en el banquillo a Yonatan R. S., el hombre que está acusado de disparar a dos policías con la pistola sin munición que le arrebató a uno de ellos en los calabozos de la comisaría.

Por estos hechos la Fiscalía pide 14 años de prisión, la misma pena que las acusaciones particulares, representadas por José Duarte y Antonio Morillo.

Enfrente se sitúa Fernando Cumbres, el letrado de la defensa, que considera desproporcionado acusar de dos tentativas de homicidio y pide que en todo caso se considere una eximente completa por haber sido cometidos los hechos cuando el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Sobre este supuesto consumo giró buena parte del juicio, en el que tomaron la palabra los dos forenses que firman un informe en el que se concluye que en el momento de ocurrir los hechos el procesado podía presentar una intoxicación patológica por consumo de varias sustancias tóxicas en cantidad significativa.

El forense que desgranó el informe ratificó que una acción de ese tipo es compatible con el consumo de alcohol y cocaína «en cantidad suficiente», si bien aclaró que de ese posible consumo sólo tuvo conocimiento por la entrevista que mantuvo con el procesado. Cuestionado por las acusaciones, el forense defendió que la Psiquiatría obtiene conclusiones utilizando distintas fuentes para obtener la información. En este caso tuvo en cuenta lo expresado por el acusado, su trayectoria personal y también el tratamiento que le administró el médico que lo atendió en comisaría tras el suceso, quien le administró un tranquilizante y le inyectó un antipsicótico que sólo se administra a personas que están fuera de sí.

«Pero no hay ningún elemento que acredite el consumo ese día», le rebatió José Duarte. «Es cierto que no se puede acreditar un policonsumo, pero esos hechos sí son compatibles con ese consumo», respondió el forense.

Niegan la borrachera

En la vista de este jueves todos los agentes que testificaron negaron que el acusado estuviese influido por el alcohol o las drogas. Coincidieron en que mantenía una conversación normal.

Tan sólo hubo un testigo propuesto por la defensa que aseguró haber visto a Yonatan R. S. bebido en el interior del bar, pero no precisó en qué medida. Ante la juez de instrucción dijo que «un poquito» pero este jueves llegó a afirmar que «estaba bastante» ebrio.

En todo caso, el forense aclaró que la acción de arrebatar la pistola a un policía, echarse hacia atrás y disparar contra dos agentes de forma repetida «no es un hecho impulsivo» que pueda achacarse a una intoxicación por alcohol y drogas. «Cuando coge la pistola y les dice 'os vais a enterar' en parte era consciente, eso exige una cierta elaboración mental».

Sobre el episodio ocurrido en el pasillo que da acceso a los calabozos de la Policía Nacional el imputado aseguró no recordar nada. Según dijo, no sabe qué pasó desde que lo introdujeron en el coche policial hasta que despertó en el interior del calabozo.

Los policías afirman que cuando lo condujeron a comisaría a bordo de un coche patrulla no iba esposado porque hasta ese momento sólo se había negado a identificarse. Tampoco al llegar a la Jefatura Superior de Policía tomaron esta precaución cuando lo condujeron a la sala de espera situada junto a la oficina de denuncias, el lugar donde se filia a las personas que es necesario identificar.

Pero ante su negativa a colaborar decidieron bajarlo a la zona de seguridad donde están los calabozos, a los que se accede a través de un pasillo en el que hay un banco metálico.

Los agentes explicaron que de forma inesperada cogió el banco con la intención de lanzárselo al agente que se encontraba custodiándolo, quién recibió el apoyo de un compañero que le ayudó a reducirlo.

Forcejeo en los calabozos

Fue en ese momento cuando se produjo el forcejeo en el que, según denunciaron los policías, el delincuente consiguió apoderarse de una pistola a la que le colocó el cargador para disparar contra ellos en varias ocasiones. «Cuando vi que nos apuntaba dudé si era mi arma. La mía sí estaba cargada», reconoció uno de los policías a los que disparo.

«Montó el arma con mucha destreza –añadió el policía al que le quitó la pistola–, no me dio la impresión de que estuviera bebido. Me quedé horrorizado cuando vi la cara de sorpresa que puso cuando se dio cuenta de que no había balas en el cargador. Se me vino el mundo encima y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Tenía pesadillas por la noche, estuve de baja un mes y pedí un cambio de destino para no volver a los calabozos».