Miembros del jurado del crimen del Cerro en Badajoz denuncian que han sufrido intimidación

C. Moreno

El fiscal, la acusación particular y los abogados defensores durante el juicio. ::

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 25 de octubre 2019, 21:41 | Actualizado 22:48h. Comenta Compartir

De 17 años de cárcel para cada uno de los acusados a 10 para el autor de los disparos y 15 para el supuesto responsable de golpear a la víctima en la cabeza. La cuarta sesión del juicio por la muerte de Eugenio González el 2 de abril de 2017 en el Cerro de Reyes destacó por la decisión de la fiscalía de rebajar la petición de pena para los procesados.

La decisión queda en manos del jurado popular que se reunirá el lunes a primera hora para iniciar las deliberaciones. Su veredicto podría conocerse ese mismo día. El juicio no ha sido fácil para los 9 titulares y los 2 suplentes. Este viernes, el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Patrocinio, cerró la cuarta y última sesión indicando que algunos miembros del jurado le han dicho que han sido intimidados por familiares de los procesados. La supuesta intimidación se ha producido dentro de la Audiencia y mediante gestos. «Si me entero, declaro el ingreso en prisión de esa persona. Es muy serio», advirtió el juez.

En este proceso, la Fiscalía sostiene que el 2 de abril de 2017, tras varios enfrentamientos previos, Eugenio González disparó en la puerta de la casa de los dos acusados e hirió a uno de ellos. Entonces, Marco Antonio M. S. y Luis Francisco R. T. lo persiguieron y el primero le disparó dos veces con una pistola y el segundo le golpeó con un palo en la cabeza. Por esos hechos pide delito de homicidio para ambos aunque retira el de tenencia ilícita de armas, que suponía dos años más. Este segundo delito no puede procesarse, según explicó el fiscal, por un defecto en la instrucción, ya que no se pidió el permiso de armas a los acusados, por lo que no pueden demostrar que carecen de él. Eso sí, el representante del ministerio público indicó que ha trasladado la información al Juzgado de Instrucción para que se investigue el delito de tenencia ilícita de armas que podría ser juzgado más adelante.

En cuanto a las penas por homicidio, para Luis Francisco, que niega los hechos, pide 15 años mientras que rebaja a 10 la petición para Marco Antonio con respecto al inicio del juicio. Alega el fiscal que intervienen los atenuantes de confesión, ya que admite que disparó, y reparación del daño, ya que está compensando económicamente a la familia del fallecido.

En su informe final, el fiscal negó que la actuación de los procesados fuese legítima defensa. Indicó que, aunque Eugenio González disparo dos veces ese día, su muerte llegó durante una lucha y que ambos implicados tenían intención homicida. En cuanto a la autoría de Luis Francisco, que niega su participación, indicó que todos los indicios van en el mismo sentido. «Las declaraciones de Marco Antonio (que afirma que él disparó y el otro le golpeó a la víctima con un palo), las declaraciones de Antonia (una testigo que dice que vio a los acusados presumir del crimen) y unas partículas, que podrían ser de disparos y que se encontraron en sus zapatillas.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la familia del fallecido, también rebaja la petición de pena para Marco Antonio a 10 años y mantiene la de Luis Francisco en 20, pero considera que la calificación de los hechos es asesinato al haber ensañamiento y alevosía. Alega que los golpes en la cabeza fueron realizados después de que la víctima ya estuviese indefensa por dos disparos y que se causó un dolor innecesario.

Las defensas piden absolución

La defensa de Marco Antonio pidió la absolución con el eximente de estado de necesidad, ya que su letrado, Enrique González de Vallejo, alegó que la víctima iba a matarlo. En caso de no admitir el jurado este eximente, pidió los atenuantes de confesión, reparación del daño y estado de necesidad y que la pena se quede entre 5 y 7 años. Indicó que la intención de Marco Antonio no fue matar y apuntó a la responsabilidad de la policía por no proteger a esta familia que había sido amenazada y tiroteada por la víctima el día anterior.

Por último, la defensa de Luis Francisco pidió la absolución y mantuvo que se quedó en casa y no participó en los hechos. En caso de no admitirse, el letrado José Duarte lo calificó como un delito de lesiones (los golpes en la cabeza) e indicó que tampoco procede cumplir pena por los eximentes de estado de necesidad, miedo insuperable y legítima defensa. Volvió a insistir en la peligrosidad de la víctima.

Duarte también señaló que no hay pruebas objetivas contra su defendido como ADN o un testigo directo. Indicó que la acusación se basa en testimonio de oídas, de familiares de la víctima y del otro procesado que, añadió, «puede haberlo hecho por muchas razones, como una rebaja de la pena».

Ejerciendo su derecho a la última palabra, Luis Francisco insistió en que es inocente y Marco Antonio insistió en que fueron ambos los implicados. «He venido a decir la verdad delante de ustedes y delante de Dios. Él (por Luis Francisco) fue quién le metió los palos en la cabeza».