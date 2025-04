Juntos por Extremadura: «Ni Vélez será nuestro candidato, ni iremos en coalición con él»

«Ni Alejandro Vélez será nuestro candidato, ni tenemos previsto ir en coalición con su partido, Badajoz 5 Estrellas». Así de tajante se muestra ... Raúl González, presidente de Juntos x Extremadura este jueves.

El partido sufrió un revolcón este miércoles, cuando su candidato, Juan Pérez, renunció a liderar la lista al entender que su formación estaba negociando con Vélez para incluirle en la candidatura o acudir en coalición con las siglas que este último ha creado.

A esto se unió que el ex presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, se postuló para ser el número uno de Juntos x Extremadura en una entrevista de radio el mismo miércoles. El partido ha tenido conversaciones con el empresario, pero no con el objetivo de convertirlo en su candidato.

Raúl González reconoce que Parra les explicó un proyecto que tiene para Badajoz, donde quiere poner en marcha un espectáculo de luces que pueda competir con Vigo, así como proyectos industriales «ilusionantes». González reconoce la capacidad que tuvo el empresario para ilusionar al club y casi lograr el ascenso, así como que le gustan sus ideas para la ciudad. Las medidas le parecen atractivas para el programa electoral, pero no han firmado nada ni tampoco tiene previsto incluirlas en este momento.

Raúl González dice que toda la controversia parece deberse a «un teléfono escacharrao» porque ni se ha planteado oficialmente que Parra sea su número uno ni tampoco se le ha ofrecido a Alejandro Vélez que lidere la candidatura, ni ir en coalición.

Sin embargo, el propio Vélez ha confirmado a HOY este jueves que le habían ofrecido ser el número uno, que él había aceptado y que estaba esperando la confirmación por parte del partido. Raúl González, presidente de Juntos x Extremadura, aseguraba a mediodía que esa declaración está relacionada con una conversación que personas del partido tuvieron con Vélez durante la feria de la Belleza la pasada semana, pero que ni él estaba presente en esta ni tampoco, como presidente, había hablado de esta posibilidad.

«No se contempla que Vélez esté dentro de la lista en ninguno de los puestos de JxE. No lo contemplamos», zanja Raúl González.

Este explica que el candidato saldrá del partido y su nombre saldrá de las personas que integraban la lista con Juan Pérez. Su idea es anunciarlo el martes, cuando esta persona haya podido hablar con su familia y tener unos días para tomar la decisión. «El resto de la lista está asignada», dice para evitar más polémicas y explicar que «probablemente correrá la lista hacia arriba».

Respuesta de Vélez: "Me ha abierto las puertas para ser su candidato"

Por su parte, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, se muestra muy enfadado con estas declaraciones de Raúl González. "Es completamente falso", asegura.

"El viernes, en la feria de la Belleza, coincido con su candidato, con la secretaria de Organización, Raquel, y dos personas más del partido. Ellos se dirigen a mí durante el vino de honor, nos pusimos a hablar y me preguntan qué voy a hacer de cara a las próximas elecciones", reproduce Vélez. "Les digo que voy a registrar un partido local y me dicen que no sería conveniente dividir más el voto en un partido local", recuerda.

El edil no adscrito asegura que la secretaria de Organización le dijo: "Sin ninguno compromiso, si te llamo, ¿Hablaríamos? Le digo que sí y el viernes por la noche ya estaba el presidente del partido, Raúl González, escribiéndome para ver cuándo nos podíamos ver. Quedamos el lunes a las 12 horas en el Gambrinus de la plaza de España. Acudieron Raúl González (el presidente) con la secretaria de Organización, Raquel, y yo -señala Vélez- fui con Juan Antonio Morales (su asesor en el Ayuntamiento)".

"Ellos -prosigue Vélez- acabaron proponiéndome que fuera el candidato al Ayuntamiento con Juntos x Extremadura de una manera clara. Hablaron de hacer la presentación esta semana, de cómo sería el comunicado, y hasta de la hora para que entrara en la web del HOY". ç

"Me hablaron de cómo podíamos hacer la presentación y hasta de la hora en que había que mandar la nota para que entrara en HOY" Alejandro Vélez, concejal no adscrito y presidente de Badajoz 5 Estrellas

"Les dijimos que podía ser precipitado y les recordé que tenían un candidato (Juan Pérez, que ha renunciado este miércoles), pero Raúl me dijo que no era un problema porque su candidato lo iba a entender, que no iba a haber ningún problema. Cuando el presidente y la secretaria me plantearon ser el candidato, imaginé que lo habrían hablado en el partido".

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz considera que la invitación a sumarse a Juntos x Extremadura se torció cuando salió a la palestra la figura del ex presidente del Badajoz, Joaquín Parra. "Les dije que si Joaquín iba con el partido al Ayuntamiento o a la Asamblea, no contaran conmigo. Que no veía correcto ir con una persona en una candidatura que tenía un procedimiento judicial abierto, a lo que el presidente me respondió que habían hablando con Joaquín Parra, pero que este no sería candidato".

"Anoche hablé de nuevo con Raúl, le insistí en que la figura de Joaquín no es correcta para el partido y él me dijo que mi nombre seguía encima de la mesa para ser el candidato al Ayuntamiento de Badajoz", rememora Vélez.

A la una del mediodía, dice Vélez, Raúl González le ha telefoneado para decirle que no es el candidato de Juntos x Extremadura. "Mi sorpresa ha sido leer sus declaraciones en HOY. Veo poca seriedad en la persona de su presidente, que prácticamente me quería presentar esta semana y ahora veo que miente. Porque él me ha abierto las puertas a ser candidato".