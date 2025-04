La Junta reformará la estación de autobuses de Badajoz con 1,2 millones de euros

La Junta de Extremadura ha reservado 1,2 millones de euros de los fondos europeos de recuperación por la covid para reformar la estación de ... autobuses de Badajoz que, en esencia, se mantiene igual que cuando se inauguró hace casi 40 años.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ha confirmado a HOY que «está preparando la documentación para poder comenzar próximamente a trabajar en la redacción del proyecto».

Sobre las intenciones para renovar esta infraestructura, que absorbe la mayor parte de los pasajeros que llegan a la ciudad de toda Extremadura, Transporte no ha avanzado aún en los detalles, pero ambiciona con llevar a cabo una rehabilitación integral que pase por la incorporación de energía renovable, la accesibilidad y la digitalización.

Este es el propósito que está detrás de programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, donde se ha incluido a a la estación de autobuses de Badajoz dentro de las inversiones que se abordarán este año con los 10,76 millones de los fondos de recuperación, a los que la Junta sumará otros 4,6 millones.

«Este programa persigue la rehabilitación de edificios de uso público y titularidad pública desde una visión integral de la rehabilitación. El objetivo es reducir el consumo de energía primaria no renovable a través de actuaciones que tengan un carácter integral y sean ejemplarizantes desde el punto de vista de la calidad arquitectónica», apuntan.

La reforma podría ayudar a recuperar una infraestructura que ha perdido pasajeros con la pandemia y con ellos se ha ido vaciando de servicios. La estación de autobuses se ha quedado reducida a una enorme sala de espera donde, más allá de sentarse en un banco, hay poco que hacer.

Las 24 ventanillas de venta de billetes están cerradas y solo la que ofrece el viaje a Madrid abre tres horas al día. «Están cerradas desde que empezó la pandemia y siguen cerradas por la pandemia, o eso dicen», cuenta Sandra Prieto, que espera en un banco a que salga el autobús a su pueblo, Montijo.

El cajero automático se lo han llevado y la única forma de comprar el billete en la estación es pagándolo en metálico al conductor

La falta de taquillas ha generado un problema añadido, sobre todo a los viajeros mayores. Son muchos los que acuden a Badajoz a consultas médicas, rehabilitación o hacer papeles y que no se manejan para comprar los billetes por Internet. Su alternativa es pagar en metálico el billete al conductor una vez dentro del autobús. No hay otro medio de pago, los conductores argumentan que hay pueblos donde no hay cobertura para llevan datáfono. Pero tampoco hay ya cajero automático dentro de la estación, que fue retirado hace unos meses.

María, de 87 años, acudía ayer al punto de información para preguntar cómo podía saber los horarios y comprar el billete para llegar hasta Málaga. No tenía más opción que Internet. «Esa solución será para los jóvenes. Me han dado un número de teléfono, pero antes desde la ventanilla yo podía comprar el billete de aquí a Sevilla y de Sevilla a Málaga y ahora no hay nadie», se quejaba ayer.

El punto de información de la estación es el único enlace entre viajeros y autobuses. Es de los pocos servicios que han sobrevivido a la covid, junto a la cafetería, unos baños que son la queja común de los pasajeros, una tienda de móviles, seis enchufes para cargar el móvil, unas taquillas, cuatro básculas y un reloj –que ya es 'vintage'– pero que sigue dando las horas. La estación, además, ha dejado de estar abierta las 24 horas. De lunes a viernes cierra a las 21, el sábado a las 17 horas y el domingo a las 19. Fuera de ese horario, a los viajeros les toca esperar en las dárselas a que salga o llegue su autobús.

Con este panorama, resulta chocante leer la placa de la entrada de la sala de viajeros, donde luce el premio que recibió en 2009 como la mejor estación de autobuses de España.