La Junta permitirá de nuevo que la residencia de enfermos mentales esté fuera de Badajoz

as personas con enfermedad mental de Badajoz no tendrán garantizado que su ciudad cuente con plazas residenciales si las necesitan. El Consejo de Gobierno de ... la Junta de Extremadura ha autorizado la contratación de un servicio de residencia y permitirá que las 38 plazas con las que cuenta la capital pacense se puedan ofertar hasta a 30 kilómetros de su casco urbano.

Como adelantó HOY la semana pasada las familias y los residentes de este servicio rechazan que se oferte fuera de Badajoz. Desde 2007 las Hermanas Hospitalarias gestionaban una residencia en la calle Menacho con 30 plazas además de un piso tutelado para ocho personas. En 2021, tras varios concurso desiertos, la Junta de Extremadura cambió las condiciones del contrato, permitiendo que las plazas estuviesen hasta a 30 kilómetros de Badajoz, y el concurso lo ganó la residencia geriátrica que Caser tiene en Olivenza.

Ahora saldrá a concurso una nueva concesión y se repiten las nuevas condiciones, a pesar de la oposición de los residentes y sus familias, que quieren volver a Badajoz. La distancia provoca problemas para que vayan al médico y puedan participar en otras actividades, pero además denuncian que la residencia está en muy malas condiciones.

A pesar de su solicitud, la Junta de Extremadura vuelve a abrir a 30 kilómetros a la redonda el concurso. En concreto sacará la concesión por un presupuesto de 1.837.608 euros para un periodo de 542 días.

Según el Consejo de Gobierno estas plazas «facilitarán el acceso de las personas usuarias de las mismas a los recursos sanitarios y sociales especializados de la red de salud mental, como son los Equipos de Salud Mental, las Unidades de Hospitalización Breve, el Centro de Rehabilitación Psicosocial y los Programas de Integración».

«Esta oferta de plazas residenciales supondrá un respaldo importante para la red residencial de salud mental, como alternativa a la hospitalización prolongada y a la institucionalización», indicaron desde la Junta.

Los residentes y sus familias quieren volver a Badajoz, ya que llevan tres años en una residencia de Olivenza

Los afectados no están conformes con la decisión. «Como en la primera adjudicación no estamos de acuerdo, pero no se nos ha tenido en cuentan y son intereses políticos», lamenta Manuel Moreno, el padre de una de las personas que vive en la residencia de Olivenza.

Moreno rechaza la versión de la Junta de Extremadura que respondió a HOY que esta decisión se tomó tras tres concursos desiertos. Este padre asegura que las Hermanas Hospitalarias, que gestionaban la residencia de Badajoz, en la calle Menacho, no se presentaron a los primeros concursos porque la Junta no subía el precio por usuario. Cuando finalmente lo hicieron, añadieron los 30 kilómetros y se lo dieron a Caser frente a la residencia del centro de Badajoz.

«Se valoró con la misma puntuación a una organización como las Hermanas Hospitalarias que tiene más de cien años de experiencia en el tratamiento de personas con enfermedades mentales y a una empresa que no tenía experiencia. No se entiende».

El traslado a Olivenza, según los familiares, ha provocado aislamiento entre los residentes que antes podían participar en actividades formativas y de ocio en Badajoz. En el contrato, denuncian, estaba incluido un transporte para que pudiesen moverse desde Olivenza, «pero no se cumple, no cuentan con él».

Según los afectados, además, hay fuertes deficiencias en las instalaciones y la Junta no obliga a que se cumpla el contrato. Hay averías en los baños, inundaciones y suciedad, aseguran.

«En Cáceres, Plasencia y Mérida cuentan con las plazas en la ciudad y se ha abierto otro en Don Benito, pero Badajoz no cuenta con ello», se lamenta Moreno.

Hace tres años el Ayuntamiento de Badajoz ofreció terreno para que se crease una residencia en Badajoz, pero el proyecto no ha avanzado.