La Junta niega que no se acate el procedimiento Sábado, 20 abril 2019, 08:51

La Junta de Extremadura niega que el protocolo no se esté teniendo en cuenta en los colegios por falta de formación de los docentes. «Desde la Consejería de Educación nos informan que el protocolo de emergencias sanitarias lo conocen todos los centros educativos y que en 532 de ellos cuentan con un docente referente educativo en salud. Los que no tienen este docente nombrado es porque no tienen registrado alumnado con problemas sanitarios para que se implante esta figura», se asegura desde la Consejería de Sanidad, que firmó el protocolo.

En cuanto a los comedores, de todo tipo de escuelas, desde Sanidad se explica que los han visitado para comprobar las condiciones de higiene, la manipulación de los alimentos y la trazabilidad de los mismos, además de otras muchas cuestiones, entre ellas, el correcto control de los alérgenos.