HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Junta lanza una iniciativa para acercar la administración a los jóvenes

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva iniciativa centrada en acercar la administración pública a la juventud y rediseñar los servicios orientados a este colectivo, a través del laboratorio de innovación ÁgoraEX, enmarcado en la Estrategia de Transformación Digital del gobierno regional.

Este reto forma parte de una serie de desafíos impulsados por ÁgoraEX, orientados a rediseñar servicios públicos a partir de la experiencia directa de quienes los usan y los hacen funcionar.

La iniciativa persigue un doble objetivo que, por un lado, pasa por comprender mejor cómo se relacionan los jóvenes con la Junta de Extremadura, si es que lo hacen; qué barreras encuentran; qué necesidades tienen y qué esperan de la administración, y por otro, aplicar ese conocimiento al rediseño de servicios públicos clave, «haciéndolos más accesibles, comprensibles y alineados con la realidad de la juventud extremeña».

El reto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, según indica en nota de prensa el Ejecutivo regional, que ha detallado que, a través de sesiones participativas, entrevistas y actividades de escucha activa, se recogerán propuestas y experiencias reales que servirán para repensar contenidos, funcionalidades, lenguaje y canales del futuro Portal Joven de la Junta de Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  2. 2 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  3. 3

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  4. 4

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  5. 5 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  6. 6 A prisión un detenido en Cáceres tras una operación contra la pornografía infantil con archivos de gran crudeza
  7. 7 Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
  8. 8 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz
  9. 9

    Resilux tendrá en Higuera la Real la planta de producción de plástico más moderna de España
  10. 10

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta lanza una iniciativa para acercar la administración a los jóvenes