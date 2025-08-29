La Junta lanza una iniciativa para acercar la administración a los jóvenes

Redacción BADAJOZ. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva iniciativa centrada en acercar la administración pública a la juventud y rediseñar los servicios orientados a este colectivo, a través del laboratorio de innovación ÁgoraEX, enmarcado en la Estrategia de Transformación Digital del gobierno regional.

Este reto forma parte de una serie de desafíos impulsados por ÁgoraEX, orientados a rediseñar servicios públicos a partir de la experiencia directa de quienes los usan y los hacen funcionar.

La iniciativa persigue un doble objetivo que, por un lado, pasa por comprender mejor cómo se relacionan los jóvenes con la Junta de Extremadura, si es que lo hacen; qué barreras encuentran; qué necesidades tienen y qué esperan de la administración, y por otro, aplicar ese conocimiento al rediseño de servicios públicos clave, «haciéndolos más accesibles, comprensibles y alineados con la realidad de la juventud extremeña».

El reto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, según indica en nota de prensa el Ejecutivo regional, que ha detallado que, a través de sesiones participativas, entrevistas y actividades de escucha activa, se recogerán propuestas y experiencias reales que servirán para repensar contenidos, funcionalidades, lenguaje y canales del futuro Portal Joven de la Junta de Extremadura.