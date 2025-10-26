La Junta invertirá 3,3 millones en pisos sociales en Suerte de Saavedra

La Junta de Extremadura quiere rehabilitar los otros 50 pisos de los bloques conocidos como 'de la Guardia Civil' en Suerte de Saavedra, muy próximos ... a las viviendas que hoy ocupan los agentes y frente a la parroquia de la barriada.

En la calle Eduardo Naranjo hay tres bloques que en su día estuvieron todos destinados a la Guardia Civil. Hoy, dos de esos bloques, 180 pisos, continúan cumpliendo esa función. Pero el tercer bloque, que está separado de los otros dos, se cerró hace más de una década. El deterioro de las viviendas se acentuó cuando una decena de estos pisos fueron okupados. Varias de esas familias fueron trasladadas posteriormente a otras viviendas.

Hace ya meses que la institución terminó las obras y entregó las primeras 40 viviendas reformadas, de las que 17 están gestionadas por Cruz Roja y las otras han sido adjudicadas directamente a pacenses en régimen de alquiler social por una cantidad que oscila entre los 70 y los 130 euros al mes tras una rehabilitación que costó 2,5 millones de euros.

Ahora llega el turno de una segunda fase, por la que la Junta va a rehabilitar 40 pisos más de un bloque y otros diez en los mismos pabellones de la Guardia Civil. Esta reforma se aborda también con dinero del mecanismo de recuperación, como aparece en los presupuestos regionales, en el caso de que estos salgan adelante.

Las cuentas prevén 3,3 millones de euros en 2026, de los que 2,3 se destinan a 40 viviendas y el otro millón para los otros diez pisos. Una vez que se aprueben las cuentas, tendrán que salir las obras a concurso. La idea del Ejecutivo autonómico es adjudicarlos de forma directa a familias vulnerables una vez que estén reformados.

Pisos de la Guardia Civil, antes de la reforma de la primera fase.

El proyecto de adaptación está redactado, pero queda un último trámite. Aún deben elevar a escritura pública la titularidad de las viviendas, que permanece en manos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Seguridad del Estado (Giese). Los inicios de esta operación se remontan al primer mandato de Guillermo Fernández Vara en 2007.

La actuación completa abarca cinco portales con 90 viviendas, que se levantan sobre un garaje en el semisótano que ocupa toda la planta. El edificio, construido en 1984, fue proyectado para uso residencial y perteneció la Guardia Civil hasta que lo cedió a la Junta. En 2017 una parte muy importante de estas casas fueron okupadas. La presión vecinal, por un lado, y la necesidad de pisos sociales en Badajoz, por otro, han impulsado la recuperación con cargo a fondos europeos destinados específicamente a vivienda.

Así quedaron las primeras viviendas

La rehabilitación mejorará el aislamiento de las viviendas e incluyen nuevas ventanas

La rehabilitación incluye actuaciones para mejorar el aislamiento de los pisos en fachadas, suelos y cubiertas. También con nuevas ventanas para limitar el consumo energético del edificio. De hecho, los pisos ya entregados han cambiado su aspecto exterior, dado que ya no lucen ladrillos rojos en su fachada sino que se han cubierto por planchas blancas. En el salón disponen de un aparato de aire acondicionado y en el lavadero cuentan con calentador eléctrico.

Igualmente, tienen que hacer obras de accesibilidad y actualizar por dentro estos pisos de dos y tres dormitorios. Tendrán también ascensor.