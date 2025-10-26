HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupo de viviendas de la Guardia Civil, donde se aprecia la primera fase ya rehabilitada y, a continuación, otros bloques de ladrillo visto. HOY
Proyecto de Presupuestos de la Junta de Extremadura

La Junta invertirá 3,3 millones en pisos sociales en Suerte de Saavedra

El proyecto de Presupuestos regionales recoge dos partidas para rehabilitar las 50 viviendas que aún quedan de los bloques conocidos como 'de la Guardia Civil'

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:43

Comenta

La Junta de Extremadura quiere rehabilitar los otros 50 pisos de los bloques conocidos como 'de la Guardia Civil' en Suerte de Saavedra, muy próximos ... a las viviendas que hoy ocupan los agentes y frente a la parroquia de la barriada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Manolo García da un concierto privado en Mérida
  4. 4 La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres
  5. 5 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  6. 6 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  7. 7 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  8. 8

    Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  9. 9 Científicos, juristas, una conserje, un alumno y hasta un rey dan nombre a espacios de la UEx
  10. 10

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta invertirá 3,3 millones en pisos sociales en Suerte de Saavedra

La Junta invertirá 3,3 millones en pisos sociales en Suerte de Saavedra