La Junta finaliza la mejora energética de 30 viviendas de Badajoz

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:06

La Junta de Extremadura, a través de la consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha finalizado las obras de mejora energética de 30 viviendas de promoción pública en las calles Salvador Allende y Rigoberta Menchú, en Badajoz, tras una inversión de 729.899,95 euros (IVA incluido), cofinanciados con fondos FEDER, según han comunicado a través de una nota de prensa.

Las viviendas, que son propiedad de la Junta de Extremadura y actualmente están gestionadas como viviendas de alquiler social, fueron construidas en el año 1993.

Los trabajos, que han sido realizados por la empresa Foncal Villanovense SL, están destinados a «mejorar el confort interior de la vivienda, aislando térmicamente la envolvente del edificio», según detalla la consejería de Infraestructuras.

Se han invertido 730.000 euros en las casas construidas en 1993 y que están en régimen de alquiler social

Estas actuaciones también contribuirán a reducir el gasto por parte de sus inquilinos, lo que se considera «especialmente importante en el caso de familias vulnerables».

Las actuaciones que se han llevado a cabo han consistido en la aplicación de un aislamiento térmico por el exterior del edificio, la sustitución de las antiguas ventanas por carpinterías de PVC con rotura de puente térmico y la mejora del aislamiento en la cubierta del edificio.

También se han instalado toldos en las estancias principales con orientación sur, y se ha mejorado la estética del edificio, actualizando la fachada e integrando las máquinas exteriores de aire acondicionado.

