La Junta de Extremadura inicia los trabajos previos al derribo del estadio José Pache en Badajoz

Una empresa especializada en la retirada de amianto ha iniciado este lunes el desmontaje de las dos cubiertas de fibrocemento que existen en las ... edificaciones en ruina que formaron parte del campo de fútbol José Pache de Badajoz, un espacio abandonado que la Junta de Extremadura se ha propuesto demoler para poner fin a la situación de marginación en la que aún viven ocho personas.

Los operarios, equipados con trajes y mascarillas de máxima protección, han llegado a primera hora de la mañana para quitar las dos cubiertas de amianto que existen en el recinto. Una protegía la zona en la que estuvieron los aseos del estadio y la otra, el espacio donde se situaban hace años los periodistas que cubrían los partidos de fútbol que se disputaban en ese espacio deportivo situado frente a la urbanización del Cerro del Viento.

Ernesto Velasco ha explicado que la empresa a la que ha sido encargada la retirada de esos 80 metros cuadrados de cubierta es Hierros Velasco Camacho, una firma de Valdelacalzada especializada en este tipo de intervenciones.

Antes de comenzar a trabajar ha sido delimitado un espacio de seguridad para evitar que personas ajenas a los trabajos puedan acceder a la zona en la que se encuentran las cubiertas, puesto que resulta peligroso respirar los fragmentos en suspensión de este material.

La eliminación de las cubiertas de fibrocemento supone el inicio de la demolición de las dependencias que siguen en pie, conformadas por parte del graderío del estadio y varias edificaciones en las que todavía residen varias personas.

Paqui Salguero, suegra de una de las mujeres que aún viven en el campo de fútbol, ha explicado que en estos momentos hay ocho personas viviendo en la zona. Entre ellas se encuentra la pareja de su hijo, una mujer de 40 años que, según indica, está dispuesta a marcharse si le facilitan una vivienda de alquiler a la que pueda trasladarse con su pareja. «Ellos no se quieren ir a un albergue porque quieren tener una vida normal, como la que tiene usted o como la que tengo yo. Tener una vivienda, aunque sea pequeñita, pagar su alquiler y vivir como una pareja normal».

«Yo los he tenido mucho tiempo recogidos, pero hace 23 meses murió mi hijo el mayor y tampoco puedo hacerme cargo de otra familia con la paga no contributiva que tengo por las muchas enfermedades que padezco», ha añadido.

Esta mujer ha explicado que tanto su hijo como su nuera carecen de una paga que les permita acceder a un alquiler normal. «Les exigen mucho», asegura. «¿Dónde se van? Esa es la pregunta, es que no tienen donde irse, si no ellos no estarían aquí. Son personas normales».

Según cuenta, en el antiguo campo de fútbol viven otras cinco personas, todas ellas en las edificaciones situadas en la zona más elevada. Se trata de dos parejas y de un hombre que ocupan la dependencias que siguen en pie.

Habrá derribo

Desde la Junta de Extremadura, propietaria de la parcela en que estuvo el campo de fútbol y de los que queda en pie, se ha confirmado este lunes que el gobierno regional ya dispone de licencia para proceder al derribo.

La intención inicial es echar abajo todas las edificaciones, si bien se indica que sólo se hará cuando se hayan marchado las personas que las ocupan. «Ya hay licencia, pero el derribo será parcial porque mientras las personas continúen allí y no se marchen voluntariamente, no se puede derribar todo».

Lo probable es que se comience con el graderío, bajo el cual residían las dos personas que resultaron afectadas por un incendio que, según se presume, pudo ser intencionado.

El director del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Expósito, ha confirmado que desde este organismo se está acompañando a las tres personas que están dispuestas a dejar esa zona. A todos ellos se les ha ofrecido la posibilidad de ir a un albergue o ayuda para alquilar una vivienda, pero reconoce que los propietarios de los pisos exigen garantías de cobro del alquiler más allá de los seis meses que avala el Consistorio.

En ese proceso de acompañamiento hay tres personas, pero quedan otras cinco que no se han interesado por la posibilidad de abandonar la zona, por lo que el derribo se presume complicado dado que la intención de Servicios Sociales es que el desalojo se haga de forma voluntaria.

Si no ocurriese de ese modo, la alternativa sería iniciar un proceso judicial basándose en un informe de los bomberos que determina que esa zona no es segura para vivir, un procedimiento que no sería inmediato.