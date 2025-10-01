La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude

R. H. Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha admitido a trámite una querella presentada por un empresario contra la gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) en Badajoz, Inmaculada Sánchez Polo, a la que investigará por presuntos delitos de fraude y otros ilícitos económicos.

Según la información publicada por la 'Cadena Ser' y recogida por Europa Press, el juzgado abordará también una posible incompatibilidad para desempeñar el cargo dentro del Ejecutivo extremeño.

En concreto, ha sido denunciada por el socio mayoritario de las sociedades Clínica Extremeña de Salud y CESA Asistencia Sanitaria.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Sara García Espada, ha expresado su respeto por la decisiones judiciales y ha dicho que el Ejecutivo va a esperar a que el juez dicte una resolución.

«Nosotros respetamos 100% a las decisiones de la justicia», ha indicado García Espada en declaraciones a los medios de comunicación en la capital pacense, para insistir que «parece que es un procedimiento que inicia hace años y que ahora continúa» y que optan por dar tiempo y a ver qué resuelve el juzgado «en tiempo y forma», cuestionada por las posibles medidas a adoptar desde la Consejería.

Por su parte, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha exigido «explicaciones claras y razonadas» a la consejera de Salud ante la investigación sobre este cargo.

Al respecto, ha recordado que una de las primeras decisiones de la presidenta extremeña, María Guardiola, fue suprimir la comisión parlamentaria que «debía velar por la transparencia de los nombramientos públicos, precisamente para evitar casos de incompatibilidad y garantizar el interés general».

«Hoy se demuestra que aquella decisión buscaba ocultar y blindar nombramientos cuestionables», ha subrayado la diputada socialista.

Gil Rosiña ha criticado el «desastre manifiesto» en la gestión del Sepad y de la Consejería de Salud «en su conjunto», de modo que se ha referido a que los trabajadores de las residencias dependientes de este organismo no han cobrado la nómina de agosto, ni los trienios, ni las horas extra, ni la nocturnidad.

A ello, se suma el incumplimiento de la promesa realizada a las enfermeras del Sepad en julio, cuando la Junta de Extremadura se comprometió a aplicar una subida salarial que todavía no se ha producido.

«Estamos ante una gestión caótica, que recuerda lo sucedido con el transporte escolar. El sepad es hoy la casa de los líos, y la Consejería de Salud incapaz de dar respuestas a trabajadores y usuarios», ha asegurado.

Privatización de la teleasistencia

La portavoz socialista ha mostrado especial preocupación por la decisión del Gobierno extremeño de «privatizar» el servicio de teleasistencia avanzada para personas mayores dependientes de grado 3, un recurso «esencial» que hasta ahora gestionaba la Cruz Roja en Extremadura.

«El cuidado de los más vulnerables, nuestros mayores, se pone en manos de una licitación de cinco millones de euros que no ha sido resuelta a tiempo», ha señalado.

El contrato debía entrar en vigor este miércoles, 1 de octubre, pero la «falta de resolución ha obligado a que la Cruz Roja siga prestando provisionalmente el servicio», mientras la atención a 8.000 personas dependientes «queda en el aire».

Gil Rosiña ha insistido en que el Gobierno del PP «ha demostrado su incapacidad administrativa para gestionar, pero sí mantiene clara una hoja de ruta, la privatización y el deterioro de los servicios públicos».

En este sentido, ha recordado que los actuales responsables del SEPAD y del Servicio Extremeño de Salud «provienen de la gestión de la sanidad y la dependencia en el ámbito privado», lo que explica, a juicio de los socialistas, la «política actual de recortes y externalizaciones».

«Frente a la seguridad y las garantías que ofrecieron siempre los gobiernos socialistas, el PP está destrozando en apenas dos años un sistema público de sanidad y dependencia que costó mucho construir en Extremadura. Y lo está haciendo a costa de los trabajadores, de los usuarios y de nuestros mayores dependientes», ha concluido Gil Rosiña.

Temas

Extremadura