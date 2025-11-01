La Junta defiende que ha mejorado la seguridad de los pisos tutelados

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, defendió que ya se ha mejorado la seguridad de ... los centros de menores y en los pisos tutelados que dependen de la comunidad autónoma, para evitar situaciones como la que produjo la muerte a la educadora Belén Cortés, en Badajoz el pasado mes de marzo.

García señaló que antes del suceso ya se trabajaba en mejorar la seguridad de estos centros y ahora «ya son una realidad».

«Hay un pliego de servicios que está ahora mismo terminando su contratación para que también llegue un aumento de recursos y, desde luego, lamentamos tremendamente lo sucedido y estamos a disposición total de la justicia», señaló la consejera, quien recordó que «a día de hoy es una realidad que todos los centros de menores de Extremadura tienen vigilancia 24 horas».

En el caso de los pisos tutelados, donde se acoge a menores por indicación de un juez y que «no pueden ser privados de libertad», lo que recoge el pliego es un «auxiliar de control educativo», que es una figura nueva que sirve de apoyo ante una situación de conflicto.

Respecto a las declaraciones de un abogado de uno de los menores acusados, en las que anunció que va a pedir responsabilidad a la Junta, la consejera señaló que están «a disposición de la justicia».