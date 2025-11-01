La Junta defiende que ha mejorado la seguridad de los pisos tutelados
El objetivo es evitar situaciones como la que produjo la muerte a la educadora Belén Cortés, en Badajoz el pasado mes de marzo
Redacción
BADAJOZ.
Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00
La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, defendió que ya se ha mejorado la seguridad de ... los centros de menores y en los pisos tutelados que dependen de la comunidad autónoma, para evitar situaciones como la que produjo la muerte a la educadora Belén Cortés, en Badajoz el pasado mes de marzo.
García señaló que antes del suceso ya se trabajaba en mejorar la seguridad de estos centros y ahora «ya son una realidad».
«Hay un pliego de servicios que está ahora mismo terminando su contratación para que también llegue un aumento de recursos y, desde luego, lamentamos tremendamente lo sucedido y estamos a disposición total de la justicia», señaló la consejera, quien recordó que «a día de hoy es una realidad que todos los centros de menores de Extremadura tienen vigilancia 24 horas».
MÁS INFORMACIÓN
- Un compañero de trabajo de la cuidadora asesinada en Badajoz: «Va a volver a pasar»
- La autopsia será la prueba más destacada en la segunda sesión del juicio por el asesinato de Belén Cortés
- «Estuve pero no participé en el asesinato», la declaración de uno de los menores que cuidaba Belén Cortés
- Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
- Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
-
En el caso de los pisos tutelados, donde se acoge a menores por indicación de un juez y que «no pueden ser privados de libertad», lo que recoge el pliego es un «auxiliar de control educativo», que es una figura nueva que sirve de apoyo ante una situación de conflicto.
Respecto a las declaraciones de un abogado de uno de los menores acusados, en las que anunció que va a pedir responsabilidad a la Junta, la consejera señaló que están «a disposición de la justicia».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión