La Junta concede una casa social a una familia tras cinco años de litigio

Ayer lunes 26, Manuel Becerra y Fernanda Estévez consiguieron por fin una vivienda social en su pueblo natal, Villar del Rey. Durante cinco años ... han estado luchando para recuperar la casa que una vez les concedió la Junta.

Manuel trabaja en el campo, tiene dos hijos, uno de ellos con discapacidad, y han vivido en una casa de alquiler por 200 euros al mes. «Ha sido un calvario todo por lo que hemos pasado», comenta Becerra.

En 2019, Manuel se enteró que en su pueblo había una vivienda social que se quedó libre y la solicitó a la Junta. Consiguió la máxima puntuación, pero al cabo de un año una resolución le denegó la entrega. Según un informe de la Policía Local, la retirada de la concesión de la vivienda se debía a que acusaban a Manuel de residir en una finca del municipio y no en un piso de alquiler. Ante esta circunstancia, Becerra se puso en contacto con un abogado, Fernando Cumbres, para reclamar lo que le habían prometido.

«Demostramos con las facturas de consumo de luz y de agua del piso, y con declaraciones juradas de vecinos que mi cliente no vivía en una finca», confirma el letrado. Además, el informe de la Policía no tenía pruebas suficientes, y no detallaba las actuaciones para obtenerlas», indica.

Tres juicios

El problema no quedó ahí, pues la casa se la entregaron a otra persona, una mujer que la consiguió cuando salió la nueva adjudicación de viviendas sociales.

En total, han ido tres veces a juicio y la justicia siempre les ha dado la razón, pero no una solución.

«El TSJEx nos dio la razón de que él tenía que ser el primero para obtener la vivienda», resalta el abogado. Sin embargo, no pudieron recuperar la casa porque estaba en posesión de una mujer con hijos menores de edad. Ella tenía una orden de desahucio, pero la Junta lo evitó por ser un trámite complicado.

En 2021, la Junta ofreció a Manuel otra vivienda, y el matrimonio aceptó para agilizar los trámites, pero nunca se la dieron. «Recurrimos a la Junta para que se mantuvieran en el criterio y, al final, tuvimos que acudir al TSJEx», indica Cumbres.

En 2023, todavía seguían esperando a que la Administración les atendiese. Ese mismo año, el TSJEx apercibió a la directora general de la Junta, Lidia López Paniagua, de que en el caso de no cumplir, podría iniciar acciones por desobediencia o poner multas coercitivas por la dilación injustificada del cumplimiento de la sentencia.

En abril de este mismo año, la Junta compró una residencia en Villar del Rey por 49.463 euros.

Hace una semana la Junta avisó al abogado de Manuel para confirmarle la entrega de la vivienda a la familia. El abogado señala que «ha sido un proceso tedioso y largo, pero también entendemos que no tienen aún la casa por una tardanza burocrática», confía.

El otro problema está en que el TSJEx no condena a la Junta a pagar las costas. Por ello, el letrado asegura que, en cuanto le entreguen la vivienda a Manuel, comenzarán otro procedimiento contra la Junta para reclamar el perjuicio causado.

«Mi cliente ha tenido que sufragar los gastos todo este tiempo, cuando en verdad él tenía la máxima puntuación», comenta el letrado. Además, añade que «Manuel se ha sentido muy engañado y desesperado, porque la solución que le iban a dar nunca llegaba». Denunciarán por los daños que les han causado, los gastos económicos durante estos cinco años, y que la Junta se equivocara al darle la casa a otra persona.