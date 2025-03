Junta y Ayuntamiento discuten quién debe controlar a las cotorras argentinas en Badajoz

Hay cotorras kramer en los árboles de la Alcazaba

Las cotorras argentinas no son las únicas invasoras que se han instalado en Badajoz. También han anidado cotorras kramer, en este caso en los árboles de la Alcazaba. Las kramer también están catalogadas como especie invasora. Al igual que las argentinas desplazan a las especies autóctonas, estas hacen lo mismo, ya que compiten por el alimento y suelen imponerse. Afectan principalmente a los murciélagos, rapaces nocturnas y pájaros carpinteros. Su canto no es tan molesto como el de las argentinas, pero sí son ruidosas. El aspecto también es muy distinto. No tienen el pecho gris. Su cuerpo es casi completamente verde, muy llamativo, salvo las alas centrales que son azuladas. El pico es más rojo.