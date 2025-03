La Junta advierte de que no se puede pasar el nuevo puente de Badajoz en bici ni andando

El pasado fin de semana cientos de pacenses quisieron estrenar el quinto puente de la ciudad. Muchos se desplazaron por la carretera de Olivenza o ... por Caya dando un rodeo solo para cruzar el Guadiana por este nuevo paso. Entre los curiosos había decenas de ciclistas y algún que otro peatón que pasó andando. Ambos casos están prohibidos. La Junta de Extremadura advierte que la circulación en esta vía está restringida tanto a las bicicletas como a los peatones.

La Ronda Sur es una carretera regional, EX-C1, pero de tipo autovía. Cuenta con cuatro carriles separados por una mediana y se puede circular a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Cuanta con arcenes, pero el tipo de vía hace que sea incompatible con el paso de ciclistas o peatones.

El problema, además de las ganas que tienen los pacenses por tener otra pasarela para cruzar el río, es que no hay señalización que marque que no se puede pasar en bicicleta o caminando.

El experto en motor José Antonio Polo confirma que los ciclistas y los peatones no pueden circular por la recién estrenada Ronda Sur de Badajoz. «Todo indica que es una autovía porque los carteles son de fondo azul, pero falta la señal que marca que es una autovía en la entrada», detalla.

Polo también denuncia que el caso de los peatones es especialmente peligroso. «Los he visto andando por el arcén derecho, que no se puede ir por ninguno, pero si lo haces, al menos por el izquierdo que ves los coches de frente. Ya que lo haces mal, eso es más seguro», advierte.

«Es una pena»

Fernando es uno de los pacenses que lo ha atravesado en su bicicleta. No da su apellido por miedo a una sanción. «Fuimos varios y teníamos la mosca detrás de la oreja, pero, como no había un cartel, seguimos para adelante. No estaría bien que nos pusiesen una multa teniendo en cuenta que no hay una advertencia», asegura este ciclista.

La carretera es similar a una autovía, pero carece de la señal indicativa

Este vecino se lamenta al saber que no pueden pasar. «Es una lástima porque hace un recorrido muy bueno. Rodeas Badajoz y no tienes que meterte por caminos, como antes, para llegar a la plataforma peatonal que hay debajo», añade.

Además de deportistas de la ciudad, este fin de semana hubo ciclistas de otras localidades, e incluso del otro lado de la frontera que decidieron conocer el puente 25 de abril, desconociendo que el paso está cerrado a estos vehículos. Algunos incluso iban en grupo grandes, de decenas de bicicletas.

En el caso de los peatones, fueron menos los que se atrevieron a ir hasta Caya para completar los cuatro kilómetros del nuevo tramo, pero también los hubo. Incluso hubo quien paró en el puente para hacer fotos desde arriba, ya que hay buenas vistas sobre el Guadiana.