HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julián Quirós, director del diario ABC. HOY

Julián Quirós analiza el lunes en Badajoz las amenazas del periodismo

La conferencia tendrá lugar en la sede del Colegio Oficial de Médicos

R. H.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:37

Comenta

El director del diario ABC, el periodista y escritor Julián Quirós Monago, ofrecerá una conferencia el próximo lunes 10 de noviembre en Badajoz. Quirós analizará en su charla las amenazas que acechan al periodismo en estos momentos, como las 'fake news', la inteligencia artificial, la censura o la polarización.

La charla tendrá lugar a las 19 horas en la sede del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz (icomBA), entidad que organiza este acto junto a la Academia de Medicina de Extremadura (AMedEx).

Antes de dirigir ABC, Julián Quirós estuvo al frente de otras cabeceras de Vocento como el diario HOY, Las Provincias, además de Sur, donde fue subdirector.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  4. 4

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  5. 5

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  6. 6

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  7. 7 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  8. 8 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  9. 9 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal
  10. 10

    Multa de 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló con IA fotos de sus compañeras para presentarlas desnudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Julián Quirós analiza el lunes en Badajoz las amenazas del periodismo

Julián Quirós analiza el lunes en Badajoz las amenazas del periodismo