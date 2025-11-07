Julián Quirós analiza el lunes en Badajoz las amenazas del periodismo La conferencia tendrá lugar en la sede del Colegio Oficial de Médicos

El director del diario ABC, el periodista y escritor Julián Quirós Monago, ofrecerá una conferencia el próximo lunes 10 de noviembre en Badajoz. Quirós analizará en su charla las amenazas que acechan al periodismo en estos momentos, como las 'fake news', la inteligencia artificial, la censura o la polarización.

La charla tendrá lugar a las 19 horas en la sede del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz (icomBA), entidad que organiza este acto junto a la Academia de Medicina de Extremadura (AMedEx).

Antes de dirigir ABC, Julián Quirós estuvo al frente de otras cabeceras de Vocento como el diario HOY, Las Provincias, además de Sur, donde fue subdirector.

