Todos los juicios en el nuevo Palacio de Justicia de Badajoz se celebrarán en la planta baja

En los juzgados de la Ronda Norte sigue escuchándose el martillo percutor. Hay remates que faltan y la conexión a la red todavía no funciona ... en su totalidad. Pero este lunes ya se celebraron en la planta baja los primeros juicios de lo Social.

«Si comparamos esta sala de vistas con las de la Ciudad de la Justicia de Málaga, tiene casi el doble de espacio y de profundidad», decía Juan de Dios Camacho Ortega, el magistrado que preside el Juzgado de lo Social número 5 de Badajoz.

Por su sala pasaron este lunes media docena de causas a las que pudo dar respuesta sin dificultades. «Todavía no he entrado en mi despacho, pero la sala de vistas está bien equipada y al llegar he encontrado aparcamiento, eso también es de destacar».

Su valoración ponía nota a la planta baja de los nuevos juzgados, donde funciona el Registro Civil desde comienzos de la pasada semana. En este caso, la principal ventaja para el público es que cuenta con varias hileras de sillas en la que se puede permanecer sentado mientras llega el turno de ser atendido.

En la planta baja se encuentran también las 13 salas de vistas, por lo que todos los juicios se celebrarán sin necesidad de subir a las plantas superiores. El bajo acoge igualmente el Servicio de Orientación Jurídica, en el que dos especialistas del Colegio Oficial de Abogados atienden a las personas que quieren solicitar un abogado de oficio. En la avenida de Colón era necesario subir a la cuarta planta, pero en los nuevos juzgados no es necesario, basta con caminar unos pocos metros.

El juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho, valoraba la ventaja que supone contar con los 24 juzgados de Badajoz en un mismo edificio. «Si comparamos los juzgados con un hospital, no tendría sentido que sólo pudieran atenderte de una enfermedad concreta. Aquí ocurre lo mismo, los profesionales y los ciudadanos van a tener todo al alcance de la mano sin salir de un mismo edificio».

Oficina Judicial

A conseguir ese objetivo contribuye la nueva Oficina Judicial, que cuenta con un Servicio Común General al que han sido adscritos 78 funcionarios, y un Servicio Común de Ejecución que tiene 64 trabajadores.

«La puesta en marcha se está haciendo de forma paulatina y poco a poco todo irá funcionando», explicó Pilar Redondo Miranda, secretaria coordinadora provincial de Justicia.