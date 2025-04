Juicio a los policías locales de Badajoz: los abogados negocian una sentencia de conformidad

El acuerdo no ha sido posible, pero la negociación continuará durante los próximos meses. Esa es la certeza con la que ha concluido este martes ... el juicio que iba a sentar en el banquillo a cuatro policías locales de Badajoz para los que se piden penas de más de 20 años de prisión por una actuación realizada en una vivienda de Badajoz en mayo de 2020.

«Creo que es una actuación absolutamente desproporcionada», ha dicho José Antonio Romero Porro, el principal abogado de la acusación, que coincide con la Fiscalía de Badajoz en la pena solicitada.

Frente a él se ha situado Emilio Cortés, el único letrado de la defensa que se ha pronunciado. «Hay que someter los hechos a contradicción, nosotros consideramos que el lugar donde se realizó esa intervención no es un convento de teresianas, que es lo que se está intentando hacer creer. Estábamos en pandemia, nada más y nada menos que en estado de alarma, y deben respetarse las labores de prevención que realizan las fuerzas de seguridad».

Las posturas son enfrentadas pero en los últimos días las partes personadas en la causa han mantenido varias reuniones para explorar la posibilidad de alcanzar una conformidad previa. «Hasta ahora no ha sido posible, en algún aspecto no se ha alcanzado el acuerdo, pero no sé si en los próximos meses se logrará una sentencia de conformidad», ha expresado Emilio Cortés.

En la misma línea de diálogo se ha manifestado Romero Porro, que no descarta el acuerdo. «Yo digo siempre que entre abogados debemos hablar hasta el último momento, porque siempre podemos encontrar una solución más adecuada que una sentencia impuesta por un tribunal, las acusaciones estamos abiertas a seguir hablando».

En todo caso, este abogado ha sido contundente a la hora de valorar la actuación policial. «Por la apreciación personal que puedo tener, sobre todo porque conozco personalmente a la principal víctima de las actuaciones, creo que es una actuación absolutamente desproporcionada en la que hubo una extralimitación de funciones absolutamente increíble y después una huida hacia adelante que difícilmente yo puedo comprender».

Si finalmente se produjese un acuerdo, todos o alguno de los agentes procesados reconocerían que su actuación no se realizó de acuerdo a la legislación vigente, obteniendo a cambio una reducción de la pena que se solicita contra ellos.

Si no se logra la conformidad, habrá un juicio para determinar si los hechos ocurrieron tal y como denuncian las acusaciones o, por el contrario, los agentes respetaron la legalidad y deben ser absuelto.