Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz

Beatriz Biedma, la jueza que ha desarrollado la investigación que ha sentado en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez ... Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, se convertirá con toda probabilidad en jueza decana de Badajoz este miércoles para los próximos cuatro años.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha sido la única en presentarse a las elecciones que se celebran este 19 de noviembre.

Cuando sea nombrada, Biedma asumirá funciones de organización de los distintos juzgados de Badajoz y tendrá que asegurar el adecuado funcionamiento del servicio de guardia, convocar las juntas de jueces, vigilar la correcta utilización de las dependencias judiciales o el reparto de asuntos. Como Badajoz tiene más de diez juzgados, el resto de los jueces votan a su decano.

Que Biedma asuma el cargo no implica vaya a dejar de instruir, algo que se permite a los jueces decanos de las grandes ciudades españolas como Valencia, Barcelona o Madrid para centrarse en estas tareas y en representación institucional. En Badajoz, el decano tiene que compatibilizar las causas que le lleguen al despacho con otras tareas prácticas en la representación y organización de sus compañeros.

Pero esto no significa, explica en sus redes sociales el decano de los Juzgados de Melilla, Fernando Portillo, que sea el «jefe de los jueces porque los jueces no tenemos jefe». Al contrario, «es un facilitador del trabajo de sus compañeros, en medios personales, materiales o para solucionar un problema que les surja en el desarrollo de sus funciones». Una de sus tareas consiste en representar al resto de jueces frente a otras instituciones, ya sean de justicia o de otro ámbito. Incluso, les representa ante los medios de comunicación si consideran necesario facilitar información sobre algo. «Esto nos viene muy bien -añade Fernando Portillo- para hacer llegar nuestras reivindicaciones.

También es responsable del correcto de reparto de los asuntos entre los juzgados, incluso puede mediar entre compañeros en el que caso de que discrepen sobre quién debe hacerse cargo de una causa.

Biedma le coge el relevo a Emilio García-Cancho, que ha sido el decano de los jueces de Badajoz desde 2008 y hasta principios de octubre, cuando se convirtió en el presidente de la Audiencia de Badajoz. En el mes y medio que ha pasado desde entonces, Ángel Dionisio Estévez Jimeno, magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ejerce como decano provisional hasta la confirmación de Biedma en el nuevo puesto tras las elecciones de este miércoles.

Jueza famosa, a su pesar

Beatriz Biedma se ha convertido en una jueza «famosa», probablemente a su pesar, por la causa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y que popularmente se ha bautizado como 'caso Azagra' por ser el nombre artístico del músico.

Hasta este procedimiento, ha cultivado un carácter discreto que la había hecho pasar desapercibida más allá de los juzgados. Y eso a pesar de que firma una media de 300 sentencias al año con un tiempo medio de respuesta de apenas 45 días. El 19,25% de sus fallos son recurridos y su número de escalafón en la magistratura es el 3.395.

Pero es esta causa la que le ha llevad al primer plano nacional. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta sus ministros y su propio hermano han puesto en cuestión su investigación, reprochado su «desconsideración», y han dudado de su profesionalidad hasta llegar a alinearse con las acusaciones de 'lawfare'.

Ampliar Beatriz Biedma, el día de la concentración por la independencia judicial. HOY

Estas presiones hicieron que los jueces de Badajoz se manifestaran y le mostraran públicamente su apoyo. Primero fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que pidió respeto para Biedma ante las críticas del ministro Bolaños el 27 de mayo. Después, el 11 de junio, durante el paro simbólico que jueces y fiscales protagonizaron contra la denominada 'ley Bolaños', denunciaron los ataques a la independencia judicial y las injerencias políticas. Y esto se interpretó como un apoyo a Biedma por sus decisiones en esta causa. Ese fue uno de los pocos días en que ha aparecido ante los medios de comunicación, aunque sin realizar declaraciones sobre las acusaciones que ha recibido.

Meses después de esta polémica, da el paso al frente y este miércoles se convertirá en jueza decana de Badajoz.

Cordobesa de nacimiento

Pero, ¿quién es Beatriz Biedma Riojano? Nacida en Córdoba en 1977, Biedma Riojano estudió Derecho y las oposiciones de jueza en su ciudad, donde aprobó los dos exámenes a la primera con 25 años. Antes de llegar a Badajoz trabajó en los juzgados de instrucción de Torrox (Málaga), Valencia de Alcántara (Cáceres) y Almendralejo (Badajoz), donde permaneció entre 2007 y 2011. Allí recibió la Medalla al Mérito Policial. Desde entonces, ya como magistrada, es la titular del juzgado donde ha encausado al hermano del presidente del Gobierno y al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Ampliar La jueza Biedma entra en el juzgado uno de los días de interrogatorios en el caso Azagra. HOY

Tiene un carácter muy discreto y no era popular hasta esta causa, a pesar de que dirige otros casos de importancia. Ella era la juez de guardia cuando el pasado 30 de diciembre un vecino de Badajoz murió acribillado a tiros frente a la urbanización de Tres Arroyos, a pocos kilómetros del casco urbano. Desde entonces dirige la investigación que busca resolver la segunda muerte a disparos que se produjo en Badajoz en menos de un año y ambas relacionadas con un clan familiar que fue condenado por narcotráfico. O la investigación de Pablo Sierra, el joven universitario que estuvo desaparecido durante días y a quien se buscó con ahínco hasta que apareció su cadáver en el fondo del río Guadiana.

Hace solo unas semanas ha abierto diligencias previas por la denuncia de desaparición de fentanilo en el Hospital Materno Infantil de Badajoz a raíz de la denuncia de una enfermera del centro, un caso que también ha encontrado en los medios de comunicación.