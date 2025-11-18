HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Beatriz Biedma, vestida de negro en la concentración del 11 de junio por la independencia judicial y en la que recibió el apoyo de sus compañeros a las puertas de los juzgados de Badajoz. HOY

Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz

La magistrada que ha sentado en el banquillo al hermano del presidente y al secretario general del PSOE será elegida representante del resto de jueces este miércoles

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

Beatriz Biedma, la jueza que ha desarrollado la investigación que ha sentado en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez ... Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, se convertirá con toda probabilidad en jueza decana de Badajoz este miércoles para los próximos cuatro años.

