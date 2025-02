El juez deniega que dos acusados de la campaña en Facebook contra Fragoso entren en prisión

El titular del juez número 2 de lo Penal rechaza que Antonio García-Borruel y Pedro Luengo entren en prisión provisional para asegurar que se ... presentan al juicio que se seguirá contra ellos el próximo 6 de febrero. Como viene informando HOY, ambos son dos de los ocho acusados de ser presuntamente integrantes de una organización para los que se piden hasta 13 años de prisión por publicar informaciones no veraces e infundadas en la página de Facebook 'Club de debates urbanos'. Eran unas publicaciones que en opinión de la Fiscalía tenían como objetivo desestabilizar el gobierno de Francisco Javier Fragoso para colocar en la alcaldía de Badajoz a otros políticos que pudieran devolverles el favor.

El juicio había sido señalado para el pasado lunes, pero el juez decidió suspenderlo tras comprobar que no se habían presentado García-Borruel, el principal de los acusados, y tampoco Luengo, para el que se pide una pena de prisión que no supera los dos años.

Por eso, el representante del Ministerio Fiscal pidió al juez que publicara una orden de busca y captura para asegurar que los dos procesados responderán de los hechos que se les imputan. Para Antonio García-Borruel solicitó que una vez que se proceda al arresto ingrese en prisión hasta que comience el juicio, aplazado al próximo 6 de febrero. Para Luengo indicó que una vez detenido y citado quedara en libertad.

Más duro fue Emilio Cortés, el letrado que representa a Fragoso como acusación particular, quien pidió que los dos ingresaran en la cárcel, petición que compartió Raúl Montaño, que lleva una segunda acusación particular en nombre de Tubasa, la concesionaria del servicio municipal de autobuses.

La propuesta de ingreso en prisión de la Fiscalía fue rechazada por José Miguel Morcillo, el abogado de Antonio García-Borruel, quien indicó que no tiene sentido una medida de privación de libertad porque a su defendido no le habían notificado el señalamiento del juicio. Parecida explicación dio Eugenio Esteban, el letrado de Pedro Luengo. Insistió en que la notificación no se realizó y que él tampoco pudo localizarlo.

En su auto, el magistrado recalca que durante la mañana del propio lunes se presentó en la Secretaría del juzgado Luengo, alegando que desconocía la fecha del señalamiento. Y también lo hizo García Borruel, que afirmó que había tenido problemas para llegar a tiempo al inicio de la vista. A ambos se le comunicó la nueva fecha del juicio.

Por lo tanto «al comparecer voluntariamente ambos acusados y ser citados para el acto de juicio, dicha medida [la de ser detenidos] carece en la actualidad de objeto», dice el auto.

Cuando se reanude el juicio, el día 6, serán resueltas las cuestiones previas y testificarán cinco de los acusados. Los otros tres lo harán al día siguiente en una vista en la que también intervendrán como testigos varios cargos políticos, entre ellos el entonces concejal de Limpieza, Antonio Ávila, y los representantes de Ciudadanos Cayetano Polo y Francisco Piñero.