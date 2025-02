Badajoz: El juez cita a cinco nuevos investigados por la muerte de tres trabajadores en el Guadiana en Badajoz

Cinco personas declararon ayer como investigados sobre la muerte de los tres trabajadores que se ahogaron en el Guadiana en enero de 2021. Los operarios estaban en una barca realizando labores de vigilancia del camalote en el azud de La Pesquera cuando cayeron al agua ... y perdieron la vida.

¿Hubo responsabilidad penal en estas muertes? Es lo que trata de aclarar la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz que ayer citó a cinco personas a declarar.

En abril, por este mismo juzgado, ya pasó el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, y el administrador de Foresa S.A. y Exver S.L., las dos empresas que realizaban las labores de retirada de camalote. Ayer se sumaron otros cinco investigados. Se trata de dos empleados de la dirección técnica de la CHG, el representante de Exver, el jefe de obra y la responsable de riesgos laborales de las empresas subcontratadas. Según pudo saber HOY, los investigados coincidieron en rechazar las conclusiones de los informes que señalan que había deficiencias en materia de seguridad laboral.

Testimonios vitales

Sus testimonios son vitales para el caso, ya que se trata de las personas más determinantes en el caso. Además de estas declaraciones serán importantes los informes. Son dos, uno del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla) y otro del Ministerio de Trabajo. En ambos casos, como avanzó HOY, se señala que los chalecos salvavidas no cumplían con lo exigido, el uso de los vadeadores no estaba evaluado, uno de los tres trabajadores no tenía la formación adecuada y la evaluación de riesgos tenía importantes deficiencias.

Ayer, sin embargo, los declarantes rechazaron estas conclusiones, entre ellas, que el uso de chaleco y vadeador a la vez no fuese seguro o que la calidad de los chalecos fuese inferior a la que marca la normativa, según indicó la acusación particular.

Las declaraciones se alargaron durante horas. Esto se debe a que hay muchas partes implicadas. Además de la Fiscalía, las familias de los fallecidos están representadas por el bufete Pajuelo Abogados y por el letrado Jorge Palacio.

Tras estas declaraciones, y casi año y medio después de los hechos, las partes aún pueden pedir nuevas pruebas o más declaraciones antes de que el Ministerio Público decida elaborar un escrito de acusación, con las personas que considere responsables, u opte por sobreseer el caso.