Un juez anula la expulsión de un enfermero de la bolsa de trabajo del SES por irse de luna de miel

La Junta de Extremadura tendrá que readmitir a un enfermero en su bolsa de trabajo y devolverle el contrato que le quitó por irse de ... luna de miel. El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz revoca la decisión del Servicio Extremeño de Salud (SES) y en su sentencia critica fuertemente el sistema de llamamiento que soportan los sanitarios.

Los hechos tuvieron lugar en 2022. El enfermero, que ya había realizado varios contratos para el SES, informó en dos ocasiones de que se casaba el 3 de septiembre. La boda transcurrió sin problemas, pero el 6 de septiembre estaba en la puerta de embarque para coger un vuelo a Nueva York e iniciar su luna de miel cuando recibió una llamada para ofrecerle una plaza. Este sanitario, al no ser funcionario, está obligado a aceptar las vacantes bajo pena de perder su puesto en la bolsa de trabajo.

Este joven pacense aceptó la plaza, pero indicó que no podía incorporarse hasta el 17 de septiembre. Le indicaron que lo gestionarían y se marchó de viaje. Al volver, cuando preguntó por su plaza, iniciaron un expediente y le expulsaron de la bolsa de trabajo.

La sentencia considera probados estos hechos y, aunque los trabajadores que no son funcionarios no tienen derecho a los días por luna de miel, establece que el SES no actuó bien.

El juez critica que «en estas fechas avanzadas del siglo XXI» aún se use el teléfono «que carece de garantías para el aspirante»

En primer lugar el juez critica el sistema que usa el Servicio Extremeño de Salud para ofrecer plazas a los que están en las bolsas de trabajo. Se refiere a que les ofrecen las plazas en una llamada telefónica, por lo que no queda constancia oficial de la respuesta.

En este caso, por ejemplo, el enfermero asegura que aceptó la plaza, pero pidió incorporarse más tarde debido a las especiales circunstancias en las que se encontraba. Sin embargo el SES indicó posteriormente que él había rechazado la plaza en esa llamada.

El juez no cree a Sanidad y da más peso al testimonio del enfermero. Acepta la versión del sanitario porque el SES no inició el expediente de expulsión el 6 de septiembre, sino posteriormente, cuando el afectado preguntó por su plaza. «Dicha llamada, realizada el día de 6 de septiembre, sorprendentemente no tiene consecuencia alguna para el recurrente hasta la fecha de 19 de septiembre en la que, por iniciativa del propio recurrente y ante la comunicación realizada por éste, la administración demandada inicia rápida y precipitadamente el expediente de expulsión de la bolsa del recurrente», detalla la sentencia.

«Indefensión»

El fallo tacha de «indefensión» la situación de los sanitarios. «Nos sigue sorprendiendo en estas fechas ya avanzadas del siglo XXI, que la administración, completa y enteramente digitalizada, continúe con un procedimiento de llamamiento que, aun siendo práctico y ágil en principio, pues se limita a una llamada de teléfono, sea carente absolutamente de las más mínimas garantías para el aspirante, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa».

El juez también entra en la cuestión de fondo, que el enfermero tuviese que renunciar a su luna de miel para no perder su puesto de trabajo. Aunque admite que esos privilegios están reservados a los funcionarios, critica que la normativa que rige las bolsas de empleo esté por encima de estas cuestiones.

«El argumento no deja de ser curioso, por cuanto a través de un pacto que es elevado a la categoría normativa, aun cuando no deja de ser un acuerdo regulador entre partes para organizar y armonizar los llamamientos de interinos, se pretende obligar al hoy recurrente a renunciar a un derecho ligado a la intimidad personal y familiar, que enarbolan los preceptos legales citados, que lógicamente ostentan un rango normativo superior. Y se intenta justificar la posición diciendo que hasta la toma de posesión no existe la condición funcionarial».

En la sentencia se considera que si bien este argumento «podría ser impecable», se considera que pervierte el sistema que la administración ha diseñado «caprichosamente».

Ante esto la sentencia estima íntegramente el recurso del enfermero contra su expulsión. El afectado que ya había vuelto a la bolsa de trabajo (la suspensión era por seis meses) ahora debe recibir los sueldos del contrato que perdió en septiembre del año pasado. También reclamará los de los contratos que podría haber conseguido posteriormente, pero no pudo por estar excluido.