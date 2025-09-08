De juegos de mesa a clases de baile: La asociación vecinal del Casco Antiguo como lugar de encuentro

En la Plaza Alta se encuentra la sede de la asociación vecinal del Casco Antiguo, un espacio seguro donde todo el mundo tiene cabida. ... Quercus Morales es miembro de la Junta Directiva, y desde su renovación en abril se centran en fomentar la participación vecinal del barrio y acoger a todo tipo de personas que busquen un lugar donde conectar con los demás.

Desde la asociación se realizan actividades inclusivas para acercar a los vecinos del barrio y crear una comunidad entre ellos. Todos los martes de siete a diez de la noche, el local abre sus puertas con galletas y dulces para pasar una tarde de juegos de mesa.

La asociación pretende ofrecer un lugar para las personas que tengan problemas para relacionarse. Morales cuenta que acuden extranjeros que no hablan español, algunos con dificultades en habilidades sociales u otros individuos que no conocen a nadie en el barrio o quieren formar parte de un grupo. También tienen un espacio infantil al que llama «pekefriendly», por lo que pueden acudir familias y llevar sus propios juegos.

Los dinamizadores se adaptan a los asistentes. Se puede disfrutar de juegos de mesa o entretenimientos conocidos como 'alto el lápiz', con más carga de lenguaje. En cambio, si la persona no conoce el idioma practican otras actividades que no se necesiten hablar, como mímica.

Quercus Morales también pertenece a Farofa Teatro, un taller de carácter social y político enfocado a ser un punto de encuentro para todo tipo de personas. Por ello, ya han formado una familia, una comunidad diversa que siempre acuden a las actividades. Sin embargo, algunas personas sentían vergüenza y no se atrevían a participar en el teatro. Así que buscaron una alternativa donde hacer sentir cómodo a la gente y poder interactuar mediante juegos.

El pasado año comenzaron con esta iniciativa, y desde entonces, cada martes se reúnen en el local de la Plaza Alta, donde antes también se realizaba el taller de teatro. «Tenemos un grupo de WhatsApp con los participantes de Farofa Teatro y también vamos informando por las redes sociales de las actividades. Somos una familia», añade.

La asociación de vecinos del Casco Antiguo ofrece el local de la Plaza Alta a todas las personas que lo necesiten. Además de realizarse el taller de teatro, también se han dado clases de baile, talleres y cursos de español. «En Badajoz tenemos muchos problemas de espacio para realizar actividades», afirma Quercus Morales.

A este lugar ha acudido Colombia, un profesor de baile que necesita un sitio para impartir sus clases. La asociación ha quedado con él para mostrarle las salas de la sede vecinal y ver si se adapta a sus necesidades.

El Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (OSCEC) también se ha interesado por una sala de la asociación de vecinos para fomentar mediante cursos el castúo y el estremeñu. El objetivo es practicar esta lengua y que los extremeños no se avergüencen de su forma de hablar. Pronto comenzarán a atender al público que quiera aprender este habla de la región.

Otras actividades de la asociación

Los sábados de cinco a diez de la noche se han estado realizando durante el mes de agosto juegos de mesa en la sede vecinal de la Plaza Alta. También se han organizado jornadas de danza africana con clases de baile y percusión.

La asociación quiere realizar en la fiesta de Almossassa una ruta por la herencia cultural islámica de la ciudad. Morales explica que no tiene que estar en disputa con la cultura cristina. Esta actividad va dirigida a todo tipo de público y pretenden promover la integración de la comunidad musulmana.

Además, en la época de Halloween se va a realizar un safari fotográfico por el barrio para dar a conocer todos los rincones del Casco Antiguo. «Queremos hacer una ruta donde conozcamos y nos conozcan. El barrio es mucho más que la parte bonita», resalta Quercus Morales. También ha mencionado analizar los lugares donde habría que fomentar más espacios más verdes o infantiles o lo que no sea de agrado para el barrio. «Con ese safari fotográfico podemos ver qué es lo que queremos reforzar o lo que nos gustaría transformar», expresa.

Por otro lado, en el mercadillo del Rastro del Casco Antiguo, que se celebra el primer sábado de cada mes, la asociación de vecinos monta un puesto de trueque donde se pueden intercambiar objetos.

Aún están preparando un calendario de actividades de cara a la nueva temporada en el que incluirán una exposición de cómics. Además, ya han recibido varias propuestas para otras clases de baile y cursos.