El 80% de los jueces de Badajoz apoyan a Beatriz Biedma como jueza decana

Con 20 de 25 votos, la magistrada Beatriz Biedma se ha convertido este miércoles en la jueza decana de Badajoz. La instructora, que se ... ha hecho conocida en toda España por dirigir la investigación que sienta en el banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas relacionadas con la Diputación de Badajoz, ha recogido el apoyo del 80% de los jueces de Badajoz.

La elección ha tenido lugar a las 13 horas de este mediodía y Biedma ha sido elegida en primera votación. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha sido la única en presentarse a este proceso, en el que coge el relevo a Emilio García-Cancho, que fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz a inicios de octubre.

Biedma compatibilizará las tareas de su juzgado con sus nuevas funciones, que consisten en la organización de los distintos juzgados de la ciudad. Tendrá que asegurar el adecuado funcionamiento del servicio de guardia, convocar las juntas de jueces, vigilar la correcta utilización de las dependencias judiciales o el reparto de asuntos.

Esta cordobesa nacida en 1977, aprobó las oposiciones a jueza con solo 25 años y, tras varios destinos, ascendió a magistrada en 2011, cuando tomó posesión del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Es en este juzgado donde ha dirigido la investigación del 'caso Azagra', como se le ha venido a llamar por ser el nombre artístico del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Carácter discreto

Hasta este procedimiento, ha cultivado un carácter discreto que la había hecho pasar desapercibida más allá de los juzgados. Pero esta causa la ha llevado al primer plano nacional. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta sus ministros y el músico David Sánchez han puesto en cuestión su investigación, reprochado su «desconsideración», y han dudado de su profesionalidad hasta llegar a alinearse con las acusaciones de 'lawfare'.

Estas presiones hicieron que los jueces de Badajoz se manifestaran y le mostraran públicamente su apoyo. Primero fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que pidió respeto para Biedma ante las críticas del ministro Bolaños el 27 de mayo. Después, el 11 de junio, durante el paro simbólico que jueces y fiscales protagonizaron contra la denominada 'ley Bolaños', denunciaron los ataques a la independencia judicial y las injerencias políticas. Y esto se interpretó como un apoyo a Biedma por sus decisiones en esta causa. Ese fue uno de los pocos días en que ha aparecido ante los medios de comunicación, aunque no realizó declaraciones sobre las acusaciones que ha recibido.

Meses después de esta polémica, los jueces de Badajoz la han votado de forma mayoritaria para que se convierta en su decana.