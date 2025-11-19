HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La jueza Beatriz Biedma recibe el apoyo de sus compañeros en una concentración este verano. HOY

El 80% de los jueces de Badajoz apoyan a Beatriz Biedma como jueza decana

La magistrada que ha dirigido la instrucción por el contrato del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz ha sido la única en aspirar al cargo

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

Con 20 de 25 votos, la magistrada Beatriz Biedma se ha convertido este miércoles en la jueza decana de Badajoz. La instructora, que se ... ha hecho conocida en toda España por dirigir la investigación que sienta en el banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas relacionadas con la Diputación de Badajoz, ha recogido el apoyo del 80% de los jueces de Badajoz.

