Juana, que no estaba loca, en la semana de la mujer de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 12 de marzo 2022, 07:45 Comenta Compartir

Exposiciones, monumentos iluminados de morado, conciertos, obras de teatro, manifestaciones, poemas... El Día Internacional de la Mujer ha teñido toda la semana y también la agenda pacense.

En concreto, una mujer ha representado el espíritu de esta semana, Juana I de Castilla. La monarca española apodada 'la Loca' está siendo reivindicada en los últimos tiempos como una más de las figuras femeninas que quedaron aplastadas por la Historia. Por esa razón la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Badajoz organizó este jueves una representación teatral alrededor de esta reina.

La obra se llama 'Juana' y es de Manuel Ballesta. El público fue a verla de forma gratuita al Teatro López de Ayala y disfrutó de la interpretación de Mar Galera. En el montaje, Juana I de Castilla está recluida en Tordesillas y durante su encierro repasa los recuerdo de su vida.

La semana de la mujer también ha marcado la música. El martes, por ejemplo, alumnas del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil tocaron durante toda la jornada en las instalaciones del Hospital Provincial de San Sebastián. El renombrado como El Hospital-Centro Vivo también acoge hasta el 24 de abril la exposición que el fotógrafo Antonio Soriano y el poeta Carlos Criado han titulado 'En torno a la emoción'. Se trata de una serie de 30 fotografías combinadas con otros treinta poemas con los que sus autores han querido unir imagen y palabra. Antonio Soriano es miembro de la Agrupación Fotográfica Extremeña y ha obtenido premios como el Vila de Cambrils o el Formas en cinco ocasiones. Carlos Criado es poeta y profesor de inglés en el instituto Rodríguez Moñino.

También dentro de la programación feminista, ayer la Biblioteca de Extremadura acogió 'Elena, lo que dice de Celia', una narración a cargo de Verónica Pensosi.

El Casco Antiguo se ha sumado al Día Internacional de la Mujer con dos actividades organizadas por su asociación de comerciantes (Aecab). La primera es una exposición homenaje a una veintena de mujeres destacadas y relacionadas con Badajoz. Se mencionan empresarias, artistas, escritoras o periodistas. Dicha muestra está presente en todos los comercios asociados. Además, la Aecab ha convocado un concurso invitando a los clientes a escribir versos inspirados en mujeres a las que admiren.

Premios de Navidad

Y aunque han pasado más de dos meses, la Navidad sigue dando alegrías porque esta semana el Ayuntamiento de Badajoz ha entregado los premios de los concursos navideños. Los galardones fueron otorgados en un acto en las Casas Consistoriales de la Plaza Alta que contó con varios representantes municipales, entre ellos el alcalde Ignacio Gragera.

El colegio Ciudad de Badajoz, en la barriada de Llera, ganó el primer premio al mejor belén tradicional. También fueron reconocidos los de los centros Lope de Vega, Sagrada Familia y Santa Engracia. La guardería 'El patio de mi casa', además, recibió un reconocimiento por su belén viviente.

En la categoría de asociaciones, el Centro de Promoción de la Mujer de la UVA (Las 800) ganó, el segundo puesto fue para la Asociación Equipo Solidaridad de la Iglesia de la Concepción y el tercero para la parroquia Jesús Obrero. La Hermandad de Jesús Obrero también se impuso en belén viviente de asociaciones y el segundo puesto fue para la barriada de Llera.

Los ganadores de las tres modalidades de felicitación por 'email', dependiendo de su edad, fueron Eduardo Acosta de Puertapalma-El Tomillar y Víctor Aldea del colegio Santa María Assumpta. Así mismo se reconoció a los mejores dibujos y las fotografías más representativas de las fiestas.

El cine también ha tenido peso esta semana y seguirá teniéndolo en las próximas. Esto es gracias a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, que ha iniciado esta semana el ciclo 'El Cine en la Económica'. Se trata de ocho charlas que impartirá Emilio Vázquez Guerrero durante el mes de marzo y que repasan los hitos de este arte.

En el ámbito educativo, el IESO Colonos de Gévora ha acogido un encuentro relacionado con el proyecto Erasmus+ 'Technology Opportunities as an Occasion for the Learning Systems'. Durante dos días el centro ha contado con representantes de institutos de Italia, Rumanía, Serbia y Croacia que han compartido sus experiencias.

Esta semana, además, se ha inaugurado una exposición imprescindible en la ciudad y que también va teñida de violeta. El Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) expone hasta el 29 de mayo 'Mujeres de Goya. Vicios y virtudes de la sociedad de su época', con 92 piezas de la época del pintor. Se divide en cuatro series: 'Los Caprichos', 'La Tauromaquia', 'Los Disparates' y 'Los desastres de la Guerra'.

Y para rematar la semana ayer el López de Ayala acogió el concierto de despedida de la banda extremeña 'Barbas de Oro'. Este grupo pone el broche final de su carrera con su última gira titulada 'Último concierto. El despertar de un sueño'. La banda celebra su 30 años en la música.

Comenta Reporta un error