El fin de las Escuelas Deportivas Municipales es que los críos hagan deporte y, además, se acerquen a distintas prácticas. «El objetivo es que los ... niños conozcan todas las disciplinas y den con la que les gusta», explica el concejal de la FMD, Juan Parejo.

Durante todo el curso, unos 5.000 niños han practicado deporte con estos entrenamientos en colegios e instalaciones municipales en horario de tarde. El próximo día 25 de mayo está prevista la clausura, a la que todos los niños y monitores están invitados a participar.

La fiesta contará con una serie de exhibiciones dentro del pabellón deportivo de la Granadilla antes de terminar con una fiesta en las piscinas del complejo municipal. El Ayuntamiento organiza un dispositivo de 300 personas y contrata buses para conectar el pabellón con todas las barriadas y pedanías.

Los pequeños enseñarán ese día lo que han aprendido durante el curso, cuando se han impartido 22 disciplinas.

Patinaje, la más solicitada

El concejal de la FMD, Juan Parejo, señala que a veces un menor se inscribe en fútbol por ser el 'deporte rey', pero en los entrenamientos se da cuenta de que no es lo suyo y puede cambiar. «Hay un vídeo de una niña jugando al fútbol que no está muy feliz, tira a puerta y, aunque no lo consigue, da cinco volteretas seguidas. Parece que lo suyo es la gimnasia. Muchos deportistas de nivel empiezan con una práctica y terminan triunfando en otra», señala. De ahí la importancia de que se pueda probar.

Ampliar Exhibición de gimnasia en una clausura anterior. HOY

Las escuelas permiten cambiar de disciplina de un curso a otro y todas las clases son gratuitas. Algunas tienen listas de espera. Las más solicitadas este curso han sido patinaje (693), seguido de fútbol (593), baile moderno (399), psicomotricidad (384), natación (318) y gimnasia (288). Este curso ha habido, en total, más niñas (53%) que niños (47%).

El concejal de la FMD, Juan Parejo, está satisfecho con el resultado. Está convencido de que el éxito no es solo del Ayuntamiento del Badajoz, sino del soporte que ofrecen los directores de los colegios, el apoyo de los clubes y la colaboración de las familias. El coordinador es Álvaro Mayoral.

Este verano repetirán los stages, con los que ofrecen una posibilidad de conciliación a las familias para que los niños hagan deporte en vacaciones. Tendrán lugar en la ciudad deportiva de la Granadilla y darán los detalles en las próximas semanas.