Juan Enrique sale por segunda vez de la prisión de Badajoz para participar en una carrera

Juan Enrique tiene 53 años y este domingo ha participado en su segunda carrera popular, todo un privilegio para alguien que cumple pena de prisión ... desde hace quince años. «Hoy le quiero decir a todas las personas que se sientan depresivas que tienen dos opciones: ir al psiquiatra o coger las zapatillas. Y yo les digo que agarren las zapatillas y empiecen a correr».

Ese consejo, basado en su propia experiencia, quiso transmitir este recluso poco antes de tomar parte en la 39ª Vuelta al Baluarte, una prueba en la que estuvo acompañado por el funcionario de prisiones Chema Mateos, quien ha sido durante ocho años presidente del Club Maratón Badajoz.

Explica Chema que los 400 reclusos de la cárcel de Badajoz tienen la oportunidad de hacer deporte en el recinto penitenciario, que cuenta en su plantilla con técnicos deportivos.

Pero esa práctica diaria se completa en ocasiones con salidas programadas como la que realizó Juan Enrique. En su caso, cumple con los requisitos que valora el Equipo de Tratamiento, que por segunda vez le ha autorizado a participar en una prueba deportiva fuera de la prisión. La primera fue la Ruta 091 organizada por la Policía Nacional.

En ambos casos su acompañante fue Chema Mateos, que se adaptó al ritmo de este interno para acompañarlo durante el recorrido. «Para mí no solo es importante este día, sino todos los días que salgo a correr, porque también he podido entrenar en los caminos que hay alrededor de la prisión», decía el preso.

«Yo vengo derivado de varios centros psiquiátricos penitenciarios en los cuales no hay clasificación ni grados, por eso este momento en la calle es un plus después de una larga trayectoria como policonsumidor. Hoy puedo decir que la droga ha desparecido de mi vida: me he quitado la metadona, he bajado muchísimo la medicación y gracias a las zapatillas estoy aquí».

En la prueba de este domingo, José Enrique completó el recorrido en 28 minutos y medio, convirtiéndose en el 5º clasificado en su categoría, la de mayores de 50 años. «Para ellos es una motivación extra porque preparar una prueba de este tipo implica tener disciplina y trabajar día a día para conseguir un objetivo».

«Al mismo tiempo es un apoyo para dejar el consumo de tabaco y de otro tipo de sustancias y les ayuda a mejorar su autoestima, algo clave cuando lo que se busca es la reinserción en la sociedad», añadía Chema Mateos, a quien apoyó en la salida de este domingo una jurista en la prisión que se encargó del acompañamiento del preso en las horas que pasó fuera de la cárcel.