Dos jóvenes presentan una reclamación al sentirse desatendidos por la Policía Local de Badajoz El mastín recogido. :: hoy Recogieron un mastín en la carretera de Valverde y dicen que ni los agentes ni los responsables de la perrera les ofrecieron ninguna solución J. M. M. BADAJOZ. Domingo, 21 octubre 2018, 10:23

Dos jóvenes presentaron, el viernes por la mañana, una reclamación en el Ayuntamiento ante lo que consideran una dejación de funciones por parte de la Policía Local y los responsables de la perrera municipal.

El jueves por la tarde Eduardo Carcabosa y Samanta Flores se encontraron con un perro de gran tamaño en la carretera de Valverde, a la altura de la urbanización Campo Pino, donde residen. Decidieron detener el vehículo en el que circulaban y retirar al animal de la vía para evitar que provocara un accidente. Al ponerse en contacto con la Policía Local para comunicar que había un mastín extraviado y, siempre según su versión, los agentes les pidieron que el animal pasara la noche en su casa ya que a esa hora, más de las ocho de la tarde, no había nadie que pudiera hacerse cargo de la recogida.

A la mañana siguiente volvieron a llamar a la Policía Local y la respuesta que recibieron fue que en la perrera municipal les dirían qué tenían que hacer. La solución propuesta fue que llevaran el perro a la comisaría, por lo que se dirigieron a la de Valdepasillas. Allí, como consta en la reclamación que han puesto en el registro municipal, los agentes se desentendieron del asunto. «Literalmente me dijeron: 'Ese no es mi problema, deje el animal donde lo ha recogido», expone Carcaboso, que lamenta, sobre todo, el trato recibido por algunos agentes y por los responsables de la perrera. «Fue muy desagradable; tengo la sensación de que se han reído de mí», dice el joven.

En su escrito piden que se aclare el procedimiento a seguir con los animales extraviados

Desde SOS Perrera recuerdan que abandonar un perro es un delito, por lo que no entienden que la Policía Local le conminara a hacerlo.

Finalmente, los jóvenes dejaron el perro en la comisaría y se dirigieron al Servicio de Protección Animal para contar lo sucedido y asesorarse sobre dónde poner una reclamación, algo que hicieron en el registro del Ayuntamiento.

En ese escrito solicitan que se aclare «el procedimiento de recogida de animales perdidos». Precisamente, en SOS Perrera especifican que el trámite a seguir en caso de encontrar un animal extraviado es muy similar al modo de actuar de Carcaboso y Flores. «Cuando un ciudadano se encuentra un perro en la calle es responsabilidad del Ayuntamiento», comentan los responsables de la entidad, que recomiendan contactar con la perrera en el horario de apertura de este centro, que es de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes.

Fuera de ese margen temporal, aconsejan dirigirse a la Policía Local. «Hay un servicio externalizado de recogida de animales, pero nos llegan muchas reclamaciones porque no se atienden las llamadas», señalan. Esa coyuntura es la que se encontraron Carcaboso y Flores. «Desde la perrera se nos dijo en repetidas ocasiones que no tenían personal para realizar la salidas y que no nos podían atender».

Por el momento, SOS Perrera confirma que el mastín no ha llegado a la perrera.