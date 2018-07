Jóvenes con música para rato 01:32 Andrés Salado dirige a su orquesta durante el ensayo de ayer. :: j. v. arnelas La Orquesta Joven de Extremadura clausura con dos conciertos el ciclo 2016-2018 | Hoy actuarán en Badajoz, y mañana en Casas de Reina, donde podrá apreciarse su evolución en dos intensos años de formación JAIME PANADERO BADAJOZ. Sábado, 21 julio 2018, 20:20

El ciclo 2016-2018 de la Orquesta Joven de Extremadura (OJEx) va tocando a su fin. Ayer se celebró la rueda de prensa del I Encuentro 2018, desarrollado desde el 14 al 22 de julio.

En él han participado 87 alumnos, que serán los encargados de poner fin al ciclo este fin de semana con dos conciertos diferentes que han preparado durante los últimos ocho días.

El primero de ellos tendrá lugar hoy sábado a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Badajoz Manuel Rojas. Mañana se dará por finalizado el encuentro con otro concierto en el Teatro Romano de Regina, en Casas de Reina. Será a las 22.30 horas.

La recaudación será destinada a programas socioeducativos del proyecto 'Afinando'

Las entradas de ambos conciertos están a la venta por tres euros y la recaudación será destinada a programas socioeducativos del proyecto 'Afinando', de la Fundación Orquesta de Extremadura.

Entre sus actividades destacan sesiones musicales que realiza en el Hospital Perpetuo Socorro para los pacientes ingresados.

La orquesta organiza todos los años dos encuentros de una semana de duración cada uno. Normalmente, suele llevarse a cabo uno en verano y otro en invierno.

El director de la orquesta, Andrés Salado, destaca el apoyo de la Consejería de Cultura por «tratar con tanto mimo» tanto a la Orquesta de Extremadura (OEx) como a la OJEx, compuesta por músicos jóvenes. «No sé de muchos sitios en España donde una institución aporte un apoyo tan eficaz y eficiente a la cultura», asegura. Sobre el encuentro, reconoce que «es una semana mortal, en la que ensayas mañana, tarde y noche».

En el encuentro que termina ahora han participado otros dos directores asistentes, Salvador Vázquez y Miguel Calderón, para quienes ha supuesto «una oportunidad fabulosa». Ambos dirigirán la orquesta durante una parte en cada concierto.

Calderón es extremeño, pero Vázquez llega desde Málaga y afirma que la orquesta le ha creado «un vínculo afectivo muy fuerte con la región» y que ahora se siente «un poquito más extremeño».

La joven violinista Ana Isabel García volverá a la que fue su casa para interpretar una obra como solista. La pacense formó parte de la OJEx y ahora continúa su formación en el extranjero.

Ayer afirmó que este es «un momento muy especial» para ella. «He trabajado la obra con mucho cariño para tocarla junto a mis amigos», dijo refiriéndose a sus compañeros.

La orquesta está formada por músicos extremeños, pero también por jóvenes procedentes de toda España. También hay dos músicos portugueses, aunque esperan aumentar el número a partir del próximo ciclo.

La OJEx no es solo una agrupación musical, es también una familia. Todos quisieron insistir en el grupo humano formado. «Quizás no sea la mejor orquesta del mundo, pero pocas hay con tanta bondad, respeto, compañerismo y humanidad», dijo Salado. Miguel Calderón destaca también la calidad humana del grupo. «Esas ganas de trabajar, de ayudarse mutuamente... Es algo que no había visto jamás».

Fundada en 2004

La OJEx empezó su andadura en 2004, con su antiguo director Miguel Romea al frente. Lo hizo al tiempo que se creaba también su 'hermana mayor', la Orquesta de Extremadura.

Nació para contribuir a la formación de jóvenes músicos en la etapa previa al ejercicio de su profesión, ampliando y perfeccionando sus conocimientos.

En 2014, Romea era relevado en el cargo por Andrés Salado, quien ya era considerado un joven talento y uno de los mejores directores de orquesta españoles de su generación.

Salado agradeció ayer a Romea el trabajo realizado al frente de la OJEx. «Está siendo algo maravilloso. Aprendes constantemente de todos los chicos, y es una experiencia musical, humana, sensible, intensa... Es una orquesta muy especial. Cuando estás aquí te das cuenta de que es algo único».

Además, señala que la magia del grupo permanece aunque cambien sus integrantes. «La OJEx tiene una identidad por encima de las personas que la forman. Su idiosincrasia tiene ya un poso de años de trabajo que conectan a las personas con ella».

Los integrantes de la OJEx se van renovando cada dos años. El ciclo 2016-2018 terminará en septiembre. Para los alumnos, este ha sido el último encuentro juntos. A partir de octubre, dará comienzo un nuevo curso, con nuevas caras que llegarán para disfrutar de la experiencia.