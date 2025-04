«Las jóvenes tienen más información del maltrato, pero no concienciación»

Miguel Ángel Carmona del Barco (Almendralejo, 1979, funcionario del Sexpe) vuelve a la sección de novedades de las librerías. Llega con Brocal (editorial Alrevés, 172 ... páginas), un compendio de ocho relatos hilados por la maternidad ambientados en Badajoz. En esta entrevista habla de este nuevo trabajo y del éxito de Alegría, la novela que le ha hecho popular en la ciudad.

–Nuevo libro y ambientado otra vez en Badajoz. ¿Para tanta ficción da la ciudad?

–Podría intentar ambientar las historias en otro lugar, pero eso implicaría irme fuera. Para que los personajes caminen o se sienten en una terraza, conduzcan por una calle o se detengan en una plaza tengo mi ciudad. Con Alegría comprobé que eso ha sumado.

–¿En qué sentido?

–Nuestros paisanos disfrutan la novela de dos maneras. Una, como una novela al uso. Otra, como un reflejo de su tierra, del sitio donde han crecido. Y para quienes no son o no conocen Badajoz, no ha supuesto ninguna merma. A veces pensamos que la gente no lo leería, pero Alegría lo han leído igual que si hubiera estado ambientada en Barcelona, Nueva York o Lanzarote. Estos cuentos de Brocal no van sobre Badajoz, suceden en Badajoz.

–Dice que, en el caso de Alegría, ambientarla en Badajoz no ha restado para quien no es de aquí. Explíquese.

–Creo que estamos cansados de que las historias estén siempre ambientadas en los mismos sitios. Estamos muy acostumbrados en España en general, y en Extremadura en particular, a que las cosas sucedan en otros lugares. Y es que la gente de otros sitios, como por ejemplo Valladolid, no habla como se habla aquí y eso también queda recogido en los libros.

–Para escribir Alegría habló con muchas víctimas de violencia de género. ¿Le han servido esas entrevistas para estos relatos?

–Toda la ficción que va después de Alegría bebe de las lecturas y las entrevistas, como estos relatos. En Brocal trato otros temas como el duelo gestacional y la vulnerabilidad en situación de prostitución. Está todo relacionado con la maternidad, un proceso que tiene muchas aristas.

Ampliar El nuevo libro de Miguel Ángel Carmona, titulado Brocal y editado por Alrevés. Pakopí

–¿Qué sensación tiene de la maternidad?

–Por un lado está mi experiencia como padre. Ser padre es convivir con la maternidad y te das cuenta de que vives tu propia paternidad, o maternidad adyacente, y que esta tiene que ver con las circunstancias de cada uno. Las circunstancias lo cambian todo: La capacidad de autosuficiencia económica, de realizarte. También ves que el prejuicio constante de que nos alimentamos está basado en el desconocimiento y el egoísmo. Hay que ponerse en la piel de otros y eso es escribir.

–En dos de los relatos, Brocal y Polifemo, hay un punto de maltrato hacia la mujer. Alegría versaba también sobre maltrato. ¿Tanto maltrato hay?

–Lo vemos muy claro si pensamos que todo lo que no es buen trato es maltrato. ¿Nos tratamos bien, nos tratan bien? Si no nos tratan bien, nos tratan mal. La cuestión es que ese estándar del maltrato se ve cada vez más cerca de donde tiene que estar, que es ninguno. Lo que hemos vivido con el tema de Rubiales y la Selección Española era impensable hace años.

–Pero el tema de Rubiales parece que viene de una situación acumulada y que con el beso han dicho: 'Aquí te vamos a pillar'.

–Llevarán intentado cargárselo mucho tiempo, pero no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque no han tenido respaldo social. ¿Dónde se ha encontrado el respaldo social? Cuando ha cogido a una mujer por la cabeza y le ha dado un beso en la boca. Ahí hay una parte de la sociedad que ha dicho 'basta'. Los estándares de maltrato se van colocando cada vez más a ras de la calle.

–Ganó el Premio Ciudad de Badajoz hace tres años. ¿Le ha servido para algo?

–Me ha dado muchas alegrías por lo que ha supuesto en la ciudad. Por ejemplo, gente con la que he tenido trato y que de repente ha descubierto que soy escritor.

–El libro con el que lo logró, Alegría, ha entrado en los institutos.

–Cada vez se programa más en cuarto de ESO y Bachillerato. Elaboramos una guía de lectura que remitimos a los centros y que se ha convertido en un referente para rebatir sobre la violencia de género. Voy a los institutos en la ciudad, la provincia o fuera de ella, y hablamos sobre este fenómeno.

Ampliar Carmona, justo antes de comenzar la entrevista en el paseo de la margen izquierda del río. Pakopí

–La historia es muy dura. ¿Qué reacción tienen los chavales?

–Son conscientes de que los profesores le están bombardeando con mensajes antiviolencia de género, pero tienen la sensación de que esos mensajes no les calan. Están hartos de que les digan que la violencia y el maltrato es malo a fuerza de repetirles eslóganes. Como fumar mata. Al final se convierte en propaganda. Hay más información que nunca, pero no es sinónimo de concienciación. A las campañas de concienciación les falta humanidad, que es el terreno de la literatura. Encuentran una novela como Alegría, donde hablan de instituto, profesores, de consentimiento sexual... de todo lo que supone un terreno vedado para ellos. Hay profesores que me dicen que les dan un mes para la novela y se la leen en 48 horas.

–Usted dirige también clubes de lectura en la ciudad. ¿Dónde hay que dirigirse para participar?

–Este jueves nos reunimos virtualmente con Andrés Barba, que nos atiende desde Buenos Aires, para hablar su última novela: 'El último día de la vida anterior'. Hay una web, que es 'clubdelecturaviva.com', y ahí se tiene acceso a la programación y la posibilidad de ponerte en contacto. El club de lectura tiene 79 miembros, es el mayor de Extremadura. No todos van a todo en las librerías, pero es muy numeroso. Coordino también 'Libros como el viento' para público infantil, con el que tenemos cuatro encuentros en las bibliotecas municipales este mes de septiembre.

–Ha hecho un podcast de Brocal. ¿Es una forma de atraer a nuevos lectores?

–Está bien colocar píldoras en distintos canales y el podcast se ha metido en nuestra vida. Se puede oír mientras uno va por los niños al cole, se cocina... Y si a partir de ahí te acercas al libro, mejor. Se puede encontrar en Spotify y está disponible para todos.

–Tiene nueva novela en producción. ¿Cómo se llamará, de qué va y cuándo estará lista?

–Tengo dos proyectos entre manos. No tengo título, aunque tengo 300 páginas escritas y espero tener uno de ellos listo en un año.