Los jóvenes de Badajoz luchan por su viejo barrio

Según el último padrón municipal en Antonio Domínguez viven 4.413 personas y la media de edad es de 44,01 años, dos puntos por encima de la media de Badajoz. Es uno de los barrios más envejecidos, especialmente comparado con el más joven, el Cerro Gordo, donde la media es de 30 años. Los jóvenes que se han criado en sus calles quieren evitar que siga envejeciendo. Para ello un grupo de veinteañeros ha logrado componer la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos de Antonio Domínguez.

Quieren incentivar las actividades que atraigan a la juventud, mejorar las condiciones de vida en Antonio Domínguez y hacerlo más atractivo para las familias jóvenes, por ejemplo, ampliando los parques infantiles. «Tenemos un tobogán para 5.000 personas», se lamenta Lucía Montero, de 22 años. Es la nueva presidenta de la agrupación vecinal y la que ha incitado a otros jóvenes a pelear por su barrio. «La gente joven se marcha. Por eso queríamos estar en la asociación. Necesitamos que los jóvenes del barrio, que los hay, participen, se muevan y entre todos ayudemos a la población más mayor», explica la nueva presidenta. Lucía Montero reivindica que en Antonio Domínguez «se vive muy bien».

La nueva presidenta explica que la Asociación de Vecinos de Antonio Domínguez fue importante en su infancia. «Desde chicos hemos participado en todas la actividades que organizaba la asociación. Recordamos mucho al antiguo presidente, Paco. Nos acordamos de la carreras de sacos, las de llevar la cuchara con el huevo, todas esas actividades en las que participábamos», rememora Montero que indica que es una de las razones por las que han decidido ayudar. «Hemos terminado la carrera, tenemos una mano delante y otra detrás y nos hace ilusión tirar para adelante con nuestro barrio que está bastante necesitado».

David Montero, de 24 años, es otros de los jóvenes que se ha integrado en la directiva. Está preparando unas oposiciones y le gustaría vivir y envejecer en Antonio Domínguez. «Es un buen barrio, un barrio tranquilo donde me he criado desde chiquitito, donde he hecho mi vida, quiero estar aquí».

«Estoy convencido de que es un buen lugar para estar, para crecer tus niños el día de mañana y para tener tu vida», añade Montero. Sin embargo, este vecino reconoce que hay carencias. En su caso apuesta por más actividades para los menores del barrio, entre otros motivos, porque la pandemia provocó que se perdiesen muchas. David Montero también cree que los jóvenes tienen la responsabilidad de luchar porque mejoren las calles y las aceras del barrio, muy deterioradas en la actualidad. Quiere que sea una zona más amable para los mayores.

«Teníamos ganas, creo que podemos aportar, sino no nos hubiésemos metido en esto. Queremos hacer actividades nuevas, tenemos ideas nuevas y se trata de dar una nueva imagen al barrio, revivirlo», añade Ismael Prudencio, de 23 años.

Primera decepción

Una de esas nuevas ideas ha sido hacer un monólogo de humor para sus vecinos explicando sus anécdotas al incorporarse a la directiva, por ejemplo, las reuniones con los políticos. Otra de sus iniciativas fue crear un torneo 24 horas de fútbol sala en las fiestas de su barrio, pero no ha podido ser. «Queríamos ofrecerle algo a los jóvenes que practican este deporte porque en la ciudad no se hace nada, pero la FMD se niega por falta de personal. No lo entendemos, supongo que es mejor tener abandonado nuestro pabellón», se lamenta Lucía Montero.

Prudencio, por su parte, explica que este tipo de iniciativas son vitales porque la clave contra el envejecimiento es «darle vida al barrio, hacer actividades».

A pesar de su primera decepción, esperan con ilusión la primera semana cultural que han organizado ellos, que comenzará el 10 de junio y seguir trabajando por su barrio.

Mejorar la imagen del barrio y aumentar los aparcamientos La nueva junta directiva de Antonio Domínguez se ha hecho su primera foto en el vial que sube a la rotonda de las grullas desde la autopista, en las traseras de la calle Bonifacio Gil. Se trata de unos solares afectados por la riada de 1997 que llevan décadas esperando una solución. Tras la demolición de los edificios de la zona inundable, hay una línea de casas que han quedado colgadas de un desnivel. Creen que este problema es un símbolo de la desidia que afecta a su barrio y del cambio que quieren lograr. «Cuando entras por la carretera de Madrid a Badajoz uno de los barrios que encuentras es Antonio Domínguez y la imagen que se lleva la gente no es positiva. Parece un barrio tercermundista, abandonado por el Ayuntamiento. Además, no es solo lo que se ve. Esto es peligroso. En caso de lluvias abundantes, estas casas tienen peligro de desprendimiento», asegura Lucía Montero, presidenta de la Asociación de Vecinos de Antonio Domínguez. Montero explica que muchas de las reivindicaciones que persiguen son las mismas por las que su barrio lleva años peleando. «Necesitamos aparcamiento. Es un tema muy importante. Hay problemas porque las calles son muy estrechas. No hay papeleras y dan asco, por ejemplo». Otra de las demandas de esta nueva junta directiva es que el Ayuntamiento de Badajoz incorpore una nueva zona infantil porque denuncian que solo hay un tobogán en la plaza Virgen de Bótoa y esa es toda la dotación para los niños de su barrio. Quieren un área de juegos completa que sirva, entre otras razones, para atraer familias jóvenes al barrio, que sea más amable para los niños. Además de los solares de la riada, otra cuenta pendiente en Antonio Domínguez es la mejora de la accesibilidad. El Ayuntamiento construyó una rampa para unir el barrio con la autopista, pero muchos acerados y calzadas están en malas condiciones y son un obstáculo para los residentes. Ismael Prudencio, de la asociación vecinal, detalla que, además de los acerados o los problemas de aparcamiento, hay problemas sociales por los que también quieren luchar.

