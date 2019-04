Un joven pacense diseña la nueva campaña de la DGT Daniel Vivas posa con su diseño en un paso de cebra. :: pakopí Con el lema 'Mírame', su propuesta pretende sensibilizar a los conductores sobre lo vulnerables que son los peatones o los ciclistas NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Domingo, 21 abril 2019, 09:20

La nueva campaña de la Dirección General de Tráfico pretende llamar la atención de los conductores sobre los ocupantes más vulnerables en la calzada, los peatones y los ciclistas. El lema es 'Mírame' y el logotipo muestra un paso de cebra con este mensaje. Pronto se verá en muchos lugares y Badajoz debe lucirlo con especial orgullo, porque su creador es un joven diseñador pacense.

Daniel Vivas Rodríguez tiene 28 años y es la primera vez que conquista un certamen a nivel nacional. Le gusta el diseño gráfico, pero su pasión es la ilustración, especialmente de cómic. Espera que este reconocimiento le sirva de empujón para hacer carrera en un ámbito complicado.

«Cuando me llamaron de la DGT no me lo creía. Me presenté porque me gusta el diseño, con suerte podía conseguir un accésit porque daban muchos premios. Me quedé anonadado cuando me dijeron que era el primer premio y que iban a usar el diseño», cuenta Vivas. Confiesa que tenía varios borradores y no sabía cuál escoger. «Le hice caso a mi madre que tenía claro que ese era el que más le gustaba y acertó. Siempre hay que hacer lo que dicen las madres», bromea Vivas.

El diseño vencedor llama la atención por su simplicidad. Las letras de 'Mírame' forman un paso de cebra en el que la letra 'i' es un peatón mientras que hay un ciclista que circula por un carril bici cercano. Este logo ilustrará los chalecos de la DGT, entre otros elementos de la campaña, para sensibilizar a los conductores sobre la importancia de fijarse en las personas que van a pie, por ejemplo al cruzar la carretera, o en los ciclistas, cada vez más presentes en las vías urbanas. «Quería que se entendiese con facilidad y llegase a los conductores», dice Vivas.

«Las nuevas formas de movilidad urbana han traído consigo un factor de vulnerabilidad para ciclistas, motoristas y peatones, que necesitan de una concienciación social y de cambios en nuestra manera de convivir con las nuevas formas de movilidad. El certamen se hace eco de este problema y ha invitado a los participantes a crear ilustraciones en torno a esta temática», destacan los organizadores.

El premio se entregará la semana que viene en el Mulafest (Festival de Tendencias Urbanas de Madrid). Se trata del sexto concurso a nivel nacional que convoca este evento en colaboración con la Dirección General de Tráfico.

Su trayectoria

Aunque ahora la ilustración y el diseño centran la vida de Daniel Vivas, llegó a esta especialidad casi por casualidad. A este pacense siempre le ha gustado dibujar y comenzó a estudiar Arquitectura porque le interesaba dibujar edificios. Pronto comprendió, sin embargo, que el resto de materias no le interesaban tanto.

Cuenta que lo vio claro cuando compartía dibujos copiados de ciertos cómics en las redes sociales. «Uno me dijo: ¿Pero por qué no dibujas un personaje propio? Y pensé que tenía razón». Cuando comenzó a ilustrar, no pudo dejarlo y decidió cambiar de estudios. Se diplomó como creativo ilustrador en ilustración digital, cómic y diseño gráfico en la Escuela de Dibujo Profesional de Madrid (Esdip).

Desde entonces ha compatibilizado sus dos pasiones. Ha obtenido varios premios y accésit en concursos como los JABA (Jóvenes Creadores) de Badajoz, en los que fue finalista en la modalidad de cómic y ganó el VII Concurso de Cómic Ciudad de Llerena en 2017. Además de los certámenes, recibe encargos de ilustración de todo tipo, desde retratos, a cómics históricos o incluso colaboraciones con videojuegos. Su ilusión es poder vivir de esta disciplina.