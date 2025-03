Vacunas Covid: Un joven al que van a operar a corazón abierto urge que lo vacunen de la covid

c. moreno

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Jueves, 17 de junio 2021, 07:44

Rubén Gamero Senero tiene 22 años, vive en Badajoz y dentro de pocos días será sometido a una operación a corazón abierto. No será la primera vez que lo intervengan, desde que nació sufre una insuficiencia aórtica de la que siempre ha sido tratado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Con 11 años ya fue sometido a una intervención quirúrgica y ahora vive con incertidumbre los días previos a una nueva operación de cirugía.

Explica su madre, Fátima Senero, que en la última revisión le detectaron una insuficiencia aórtica severa. El cateterismo se lo practicaron el 23 de mayo y seis días después los doctores le comunicaron que sería intervenido tan pronto como fuera posible. El informe les llegó el día 31 y en él se recomendaba que fuese vacunado de la covid. «El paciente tiene un alto riesgo de complicaciones en caso de infección por covid-19, debe vacunarse dentro de los grupos prioritarios», indicaba la especialista.

La recomendacion era clara y Fátima hizo un par de llamadas para averiguar dónde debía solicitar que vacunaran a su hijo. Finalmente, le recomendaron que enviara un 'email' a la dirección de correo a la que se comunican las incidencias relacionadas con las vacunas. Hizo la petición el 7 de junio y ese mismo día le respondieron que pasarían la solicitud a Salud Pública.

Hasta que le toque por edad

El martes 15 de junio, a última hora del día, recibió un correo electrónico en el que se le comunicaba que la patología que padece su hijo no puede ser considerada de «alto riesgo», por lo que no será vacunado hasta que le corresponda por edad.

En ese 'email' se expone que la estrategia de vacunación que se sigue en toda España solo admite adelantar la vacuna en situaciones de riesgo alto.

Ese riesgo es el que se aprecia en pacientes que van a ser sometidos a un trasplante, enfermos oncohematológicos o con cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de órgano sólido metastásico; pacientes en radioterapia por tumores de localización torácica, pacientes con inmunodeficiencias primarias, enfermos con VIH y personas con síndrome de Down con más de 40 años.

«Lamento informarle de que en aplicación de la estrategia vigente no podemos proceder a la vacunación de su hijo. Esperamos que se recupere lo antes posible y que el ritmo de la vacunación nos permita suministrársela a la mayor brevedad posible. Muchas gracias por su colaboración y paciencia», concluye ese correo enviado desde Incidencias de Vacunación.

Apesadumbrada e impotente, Fátima Senero se preguntaba ayer dónde debía dirigirse para buscar solución a la angustia que siente. «Tú ves que debes luchar por lo que crees justo, pero no encuentras respuesta. Hemos visto hace unos días que han vacunado a futbolistas de 20 y 30 años que no tienen ningún riesgo para su salud, A mí me han vacunado con 45 años sin ser de riesgo y, sin embargo, a mi hijo, que lo necesita, le niegan la vacuna».

Justo ayer al mediodía, Fátima recibió una llamada en la que le informaban desde el Hospital Ramón y Cajal de Madrid de que su hijo será intervenido el día 24 de junio. «Si recomiendan que se vacune será porque es lo mejor. Ojalá Vergeles se interese por el problema que tenemos y busque una solución. Si se puede hacer una excepción con los futbolistas de la selección, cómo no la van a hacer con los pacientes de riesgo».