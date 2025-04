La joven que denunció la agresión sexual en Badajoz dice que la agarraron de los brazos mientras abusaban de ella

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Miércoles, 27 de octubre 2021, 07:23 Comenta Compartir

La Audiencia de Badajoz juzga desde este martes a los tres jóvenes acusados de agredir sexualmente a una joven de 30 años en la Urbanización Guadiana, unos hechos para los que la Fiscalía solicita en su escrito de calificación provisional más de 40 años de prisión al entender que todos los procesados son responsables de la agresión sexual que cometieron y también cooperadores necesarios en los delitos que perpetraron los otros dos agresores al no impedirlo.

Una de las principales dificultades de este juicio era contar con la presencia de la denunciante. En julio se suspendió la vista porque no fue localizada, pero este mismo lunes el juzgado informó a las partes de que se había dado con su paradero y declararía por videoconferencia desde Cáceres, una decisión que fue recurrida por las defensas justo antes de comenzar el juicio. Fernando Cumbres, Alfredo Pereira y María José López Ordiales pedían que estuviese presente en la sala de vistas para que los jueces pudiesen tener un conocimiento más sólido de su testimonio. Pero esa solicitud fue rechazada por el tribunal, que está presidido por José Antonio Patrocinio.

El magistrado explicó que las especiales circunstancias de este caso y también de la víctima –no tiene domicilio conocido, carece de medios económicos y ha sido difícil localizarla– aconsejaban aceptar que declarase por videoconferencia.

Igualmente se realizó un cambio en el orden de las declaraciones. El tribunal prefirió que fuese ella quien testificase en primer lugar, antes de declarar los acusados, algo que fue rechazado por el representante del Ministerio Fiscal, que en este caso es Antonio Luengo. El representante del Ministerio Público consideró que eso le daba una cierta ventaja a los procesados, pero su queja tampoco fue atendida y la sesión se celebró tal y como tenían previsto los magistrados.

Finalmente, la vista se realizó a puerta cerrada y los periodistas fueron desalojados antes de comenzar los interrogatorios.

A la conclusión, algunas de las partes personadas en la causa explicaron a HOY que en su comparecencia la joven había indicado que el día que se produjeron los hechos dos personas la sujetaron por los brazos mientras I.B.M., que es uno de los acusados, le introducía el pene en la boca para que le realizase una felación. Esa relación no fue consentida, aseguró la chica, pero no pudo identificar a los dos jóvenes que la sujetaron. Tampoco refirió ninguna otra agresión sexual. La denunciante dijo también que no reclama ser indemnizada y que su único deseo es que lo que le ha sucedido a ella no le ocurra a ninguna otra mujer.

En la jornada de este martes también se tomó declaración a los tres acusados. Todos aseguraron que lo que sucedió esa noche fue consentido por la joven.

Para Fernando Cumbres, abogado de D.J.N.T., el testimonio de la denunciante fue impreciso y estuvo lleno de contradicciones. Esa misma tesis fue defendida por Alfredo Pereira, que representa al joven al que la chica dice que le tuvo que realizar una felación mientras la sujetaban.

Tanto ellos como María José López Ordiales piden que sus representados sean absueltos de los cargos que pesan contra ellos porque no existió agresión sexual alguna y todo se hizo con el consentimiento de la denunciante.

En la primera jornada del juicio también fue interrogado el vecino que alertó a la policía de lo que estaba sucediendo y que grabó el momento en el que los tres acusados y la víctima se dirigían al lugar en el que se produjo la supuesta agresión, la rampa de acceso al garaje de una vivienda de la Urbanización Guadiana.

Este testigo afirma que la chica casi no se mantenía en pie cuando caminaba hacia ese lugar acompañada por los tres jóvenes, una versión que no coincide con lo dicho por la denunciante, quien asegura que hasta ese lugar llegó a pie acompañada única y exclusivamente por D.J.N.T.

Este miércoles pasarán por el juzgado los agentes de la policía que actuaron esa noche y que según figura en el escrito de acusación encontraron a las 5.20 de la madrugada a la víctima desnuda, de rodillas y apoyada contra la puerta del garaje, al fondo de la rampa de acceso, acompañada por tres jóvenes que tenían los pantalones desabrochados y, al menos dos de ellos, la camisa abierta.

Los tres chicos eran D.J.N.T., R.R.N. e I.B.M., que entonces tenían entre 25 y 30 años de edad. En el escrito de acusación de la Fiscalía se califican los hechos como tres delitos agravados de agresión sexual y un delito leve de lesiones. Cada uno de los procesados es considerado autor de un delito de agresión sexual y cooperador de los delitos cometidos por los otros dos jóvenes, por lo que se pide para cada uno de ellos un total de 40 años y medio de prisión (13 años y 6 meses por cada uno de los delitos).