Una joven maltratada pide que se juzgue a su expareja por quebrantar el alejamiento

Una joven de 26 años que ahora vive en San Roque ha pedido el amparo judicial tras sufrir el domingo una agresión en las proximidades ... del domicilio de su madre y ver que sólo un día después alguien prendió fuego al coche de su madre, con la que ahora vive. La afectada es María del Carmen Medina, quien en abril puso fin a la relación que mantenía con su pareja, sobre el que pesa una orden de alejamiento que, según denuncia, ha sido infringida ya en tres ocasiones.

Según explica, esa relación comenzó cuando tenían 14 o 15 años y fue bien hasta que en 2017 ella sufrió una agresión que denunció. Como consecuencia de ese hecho fue impuesta al varón una orden de alejamiento que su pareja cumplió. Pero al terminar ese período de separación ella decidió «darle una segunda oportunidad».

Esa segunda etapa de pareja se prolongó otros ocho años, pero en marzo la joven lo denunció de nuevo por maltrato habitual y solo un día después se celebró un juicio rápido en el que fue condenado a 6 meses de prisión, a la prohibición de portar armas 2 años y a no aproximarse a ella, a su domicilio y al domicilio de su madre a una distancia inferior a 500 metros durante un período de 32 meses.

El ingreso en prisión quedó suspendido, pero aunque desde entonces está en vigor una sentencia judicial que impide a su expareja aproximarse a ella, a estas alturas de junio ya ha denunciado tres supuestos quebrantamientos de la orden de alejamiento: la primera vez tras verlo pasar tres veces con el coche; la segunda, cuando «lo vieron encapuchado» a las 8.45 de la mañana cerca de la casa de su madre; y la tercera, porque se lo encontró de frente junto a otro amigo. Explica la denunciante que sobre esas tres denuncias ya ha testificado en el juzgado pero que hasta ahora no se ha celebrado juicio.

Así pidió auxilio María del Carmen Medina cuando se sintió agredida

Tras esos tres episodios de los que acusa a su expareja, afirma que el domingo cuando paseaba cerca de la casa de su madre un joven trató de arrebatarle el perro tirando de la correa, razón por la que sufrió alguna erosión y ahora padece un dolor de espaldas.

Ese hecho fue presenciado por algunos vecinos, que incluso intentaron dar alcance al agresor, quien al sentirse perseguido terminó soltando al perro. Añade la denunciante que el autor fue un varón al que trata de identificar la Policía Nacional.

Solo un día después, la madrugada del lunes al martes, alguien prendió fuego al coche de su madre cuando se encontraba estacionado frente al antiguo mercado de San Roque, donde tiene su sede la asociación de vecinos.

Coche calcinado esta semana en Badajoz. HOY

De momento desconoce la motivación de la agresión del domingo y del incendio del coche, pero pide celeridad judicial para que se juzguen cuanto antes las denuncias por quebrantamiento de la orden de alejamiento. «Ahora no me atrevo a salir a la calle sola, no me deja mi familia».

La denunciante indica que como consecuencia de estos hechos ha tratado de quitarse la vida dos veces, razón por la que ha recibido el apoyo de la Plataforma 8M Badajoz, que ha convocado para el jueves 20 de junio una «concentración feminista» ante los juzgados «por una justicia que nos proteja frente a la violencia machista».

Fuentes judiciales han explicado que la instrucción de las tres denuncias de quebrantamiento de condena ya se ha realizado y que ahora está pendiente la celebración del juicio. En estos momentos la joven está en el programa de protección de mujeres maltratadas de la Policía Nacional. Su nivel de protección es alto, por lo que los coches policiales pasan con frecuencia frente a la casa donde vive.