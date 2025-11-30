HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz
Imagen de archivo de la avenida de Elvas.
Sucesos de Extremadura

Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz

El siniestro ha tenido lugar en torno a las dos y media de la madrugada

M. F.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:49

Un hombre de 27 años ha muerto tras un accidente de moto en Badajoz. El suceso ha tenido lugar esta madrugada en la avenida de Elvas, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 2,30 horas de este domingo.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.

Este 2025 han perdido la vida en las carreteras extremeñas 36 personas en 30 siniestros viales: 17 en la provincia de Badajoz y el resto, 19, en la de Cáceres. Un informe publicado por la Dirección General de Tráfico indica que este año ha habido más accidentes mortales que en 2024 (30 frente a 27) y más fallecidos (36 frente a 29).

El último accidente mortal tuvo lugar hace ocho días en la provincia cacereña. Un hombre falleció a causa de un choque frontolateral entre dos vehículos en la carretera CC-337, que une Aldea del Cano con Torremocha.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

