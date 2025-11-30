Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz

M. F. Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:49 | Actualizado 07:57h. Comenta Compartir

Un hombre de 27 años ha muerto tras un accidente de moto en Badajoz. El suceso ha tenido lugar esta madrugada en la avenida de Elvas, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 2,30 horas de este domingo.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.

Este 2025 han perdido la vida en las carreteras extremeñas 36 personas en 30 siniestros viales: 17 en la provincia de Badajoz y el resto, 19, en la de Cáceres. Un informe publicado por la Dirección General de Tráfico indica que este año ha habido más accidentes mortales que en 2024 (30 frente a 27) y más fallecidos (36 frente a 29).

El último accidente mortal tuvo lugar hace ocho días en la provincia cacereña. Un hombre falleció a causa de un choque frontolateral entre dos vehículos en la carretera CC-337, que une Aldea del Cano con Torremocha.

